5 funzionalità avanzate di Avast per una sicurezza al TOP

Avast Premium Security è il pluripremiato antivirus che offre livelli aggiuntivi di sicurezza e privacy avanzate di ultima generazione: il modo migliore per proteggere il tuo PC e altri dispositivi col minimo sforzo, potendo contare su funzionalità pensare per garantirti il meglio della cybersicurezza e a prezzi super accessibili. Grazie all'offerta speciale per l'estate, puoi risparmiare infatti il 55% sul prezzo dell'abbonamento.

Avast Premium Security: 5 funzionalità da non perdere

1. Tutto in uno

Il primo fattore da considerare è che si tratta di un pacchetto tutto in uno che include l'antivirus e tutte le tecnologie che ti proteggono contro le minacce informatiche più sofisticate. Un vero e proprio all-in-one ad un prezzo eccezionale.

2. E-mail sicure dalle truffe

Sei stanco dei continui messaggi spam che possono contenere anche pericolose truffe? Con Avast Email Guardian avrai una segnalazione in praticamente in tempo reale delle truffe che possono arrivare via email, tra phishing e allegati infetti. Qualsiasi minaccia verrà bloccata prima che possa arrivare.

3. Acquisti online e home banking in tutta sicurezza

Sai benissimo quanto possa essere delicato effettuare operazioni come acquisti online e home banking, specie se ti connetti ad un WiFi pubblico. Con Avast Premium Security avrai una verifica immediata di ogni sito web per verificarne la legittimità, consentendoti di evitare i siti falsi che imitano benissimo quelli originali.

4. Protezione garantita sempre a prescindere dal tuo dispositivo

Avast Premium Security funziona su tutto. PC Windows, Mac, Android, iPhone e iPad. Acquistando l'apposito piano di abbonamento in sconto potrai usare un solo account per proteggere più dispositivi, tra PC e mobile.

5. Gli hacker non potranno avere il controllo del tuo PC

L'aumento degli attacchi da remoto è un fenomeno certificato negli ultimi tempi, per questo è importante avere un sistema che li blocchi all'origine evitando anche solo il pensiero che questi attacchi possano avere successo. Avast Premium Security, con la sua funzione di Protezione dell'Accesso Remoto, sarà uno scudo invalicabile contro questi pericoli.

E questi sono solo alcuni dei vantaggi che potrai avere con questo pacchetto all-in-one di sicurezza. Scopri tutti gli altri con l'offerta estiva ricordandoti che avrai sempre la garanzia di rimborso a 30 giorni.

