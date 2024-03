3 criptovalute AI dal potenziale esplosivo: SingularityNET, Fetch.ai e InQubeta

Diverse narrative hanno guidato la corsa al rialzo, tra cui DeFi, NFT e meme. Considerata la frenesia dell'AI, è stata indicata come la prossima narrativa che guiderà l'imminente mercato rialzista.

Grazie a enormi guadagni da ottenere raddoppiando su altcoin AI, i tre token da tenere d'occhio sono SingularityNET (AGIX), Fetch.ai (FET) e InQubeta (QUBE). Destinate a salire alle stelle, queste sono le migliori criptovalute in cui investire per ottenere enormi guadagni.

InQubeta (QUBE): una criptovaluta emergente e promettente nel settore AI

InQubeta (QUBE) è un altcoin AI emergente con un potenziale di crescita esplosivo. Considerato l'obiettivo di rimodellare il panorama dell'intelligenza artificiale, è diventata subito una delle preferite dagli investitori e dagli appassionati, superando di recente gli 11 milioni di dollari di prevendita.

Ponendosi all'intersezione tra AI e criptovalute, mira a rimodellare il fiorente settore dell'AI con la tecnologia blockchain. Costruirà la prima piattaforma di crowdfunding basata sulle criptovalute, permettendo alle startup tecnologiche di AI di raccogliere capitali attraverso il token QUBE. Inoltre, all'interno del suo marketplace NFT costruito su misura, un terreno di caccia per le nuove imprese di AI all'avanguardia, gli investitori approfitteranno di un accesso democratizzato.

Al fine di raccogliere fondi, le startup potranno innanzitutto coniare opportunità di investimento, che saranno rappresentate da NFT basati su azioni. Inoltre, queste opportunità di investimento rappresentate come NFT saranno suddivise in bit, consentendo agli investitori di investire parzialmente e di possedere quote di promettenti business dell'AI indipendentemente dal loro reddito.

Nell'ottava fase della prevendita - una finestra di opportunità per diventare un early adopter - il token costa solo 0,0245 $. Considerati gli analisti pieni di ottimismo sul suo potenziale, questa criptovaluta emergente è destinata a un rialzo di 70x dopo il suo lancio, il che la rende senza dubbio la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

SingularityNET (AGIX): pronta a salire in alto

SingularityNET (AGIX) è una piattaforma blockchain che permette agli utenti di creare, condividere e monetizzare servizi di AI attraverso il suo marketplace AI. All'interno del marketplace, gli utenti possono sfogliare, testare e acquistare diversi servizi di IA attraverso il token AGIX, un altcoin fondamentalmente forte.

Alla luce di quanto detto, SingularityNET svolge un ruolo chiave nel settore dell'intelligenza artificiale in rapida ascesa. Considerato l'obiettivo di superare il suo massimo storico (ATH) di 1,8 $ e di andare alla scoperta del prezzo, AGIX è una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Ma soprattutto, visto che il 2024 si preannuncia come un mercato rialzista, SingularityNET è un'onda promettente da non lasciarsi sfuggire, soprattutto considerando la sua narrativa rialzista come altcoin AI. È pronta a salire alle stelle ed è una buona criptovaluta da acquistare, con il suo basso punto di ingresso che la rende ancora più interessante.

Fetch.ai (FET): posizionata per una crescita esplosiva

Fetch.ai (FET) è un'altra criptovaluta AI da tenere d'occhio. Si tratta di un laboratorio di intelligenza artificiale che sta costruendo una rete di apprendimento automatico aperta e decentralizzata con una criptoeconomia. In sostanza, democratizza l'accesso alla tecnologia AI, consentendo a chiunque di connettersi e accedere a set di dati sicuri.

Ha raggiunto un nuovo picco all'inizio del mese e continua a scoprire il suo prezzo, superando altri sviluppi interessanti come l'integrazione di GoDaddy con ENS o i token Starknet e Pixel lanciati di recente. Considerato il suo potenziale, Fetch.ai è una delle migliori criptovalute in cui investire per ottenere guadagni massicci.

Secondo gli analisti, probabilmente supererà i 50 $ entro la fine dell'anno, diventando così una criptovaluta irrinunciabile. Al fine di evitare la FOMO (fear of missing out), è il momento giusto per aggiungere Fetch.ai al tuo portafoglio di criptovalute.

Conclusione

Le tre promettenti criptovalute AI da non perdere in questo ciclo sono SingularityNET, Fetch.ai e InQubeta. Questi altcoin hanno un potenziale di crescita sbalorditivo e solidi fondamentali, che le posizionano come gli investimenti più interessanti del momento. Al fine di ottenere ulteriori guadagni, puoi partecipare alla prevendita di QUBE tramite il link qui sotto.

