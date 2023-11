1Password Teams: prova gratuita di 14 giorni per scoprirne i vantaggi

1Password Teams offre la possibilità di provare il servizio per 14 giorni, garantendo una sicurezza senza compromessi per gruppi fino a 10 membri a un prezzo mensile fisso di 19,95 dollari. Questo password manager offre una serie di vantaggi interessanti: dall'archiviazione password al generatore casuale.

Strumenti e vantaggi di 1Password

Con 1Password, creare e sfruttare password robuste e uniche è semplicissimo. Grazie a questa piattaforma assicuri tutti i tuoi account e accedi a qualsiasi app o servizio con un solo clic, semplificando la gestione delle credenziali.

Questo password manager ti permette anche di condividere in modo sicuro tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare insieme: fornisci ai tuoi dipendenti accesso a login, documenti, carte di credito e altro ancora, direttamente su tutti i loro dispositivi.

1Password si implementa rapidamente, è facile da gestire e si integra perfettamente nel flusso di lavoro del tuo team. In questo modo, puoi garantire la sicurezza della tua attività senza compromettere la produttività.

La piattaforma offre strumenti potenti, ma semplici da usare. Ad esempio è in grado di controllare se gli indirizzi e-mail aziendali o le credenziali siano stati esposti in una violazione dati e inviare avvisi nel caso accadesse.

1Password è già la scelta di oltre 100.000 aziende. La sua affidabilità è testimoniata dalla fiducia di un numero così elevato di imprese che cercano una soluzione sicura ed efficiente per la gestione delle password del team.

Prova gratuitamente "1Password Teams" per 14 giorni e scopri come la tua azienda può beneficiare di un'esperienza di sicurezza avanzata e di strumenti di gestione intuitivi. Non mettere a rischio la sicurezza del tuo team, ma permetti loro di lavorare in modo sicuro e senza intoppi con 1Password Teams.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.