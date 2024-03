130€ risparmiati sull'iPhone 15: OFFERTA FOLLE su eBay

L'iPhone 15 rappresenta un punto di riferimento nel panorama degli smartphone iOS, offrendo un'eccellenza tecnologica e una ricchezza di funzionalità senza pari. Dotato di un ampio display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel, garantisce un'esperienza visiva straordinaria e dettagliata.

Le caratteristiche di questo Apple iPhone 15 sono all'avanguardia, a cominciare dal modulo 5G, che assicura un trasferimento dati e una navigazione su internet veloci e senza interruzioni. Rispetto ai suoi concorrenti, questo smartphone si distingue soprattutto per la sua eccezionale multimedialità.

La fotocamera da 48 megapixel consente di scattare foto di altissima qualità, con una risoluzione di 8000x6000 pixel, mentre la capacità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel assicura una riproduzione dettagliata e vivida dei momenti catturati. Non solo prestazioni, ma anche design: con uno spessore di soli 7.8mm, l'Apple iPhone 15 si distingue per la sua eleganza e compattezza, garantendo una presenza scenica spettacolare.

Inoltre, la combinazione di materiali di alta qualità conferisce una sensazione di solidità e raffinatezza. iPhone 15, dunque, si conferma come uno degli smartphone più avanzati e completi sul mercato, offrendo una combinazione perfetta di tecnologia all'avanguardia, prestazioni eccezionali e design raffinato.

Su eBay, oggi, è presente una doppia promozione davvero imperdibile: è possibile risparmiare ben 130€ sull'acquisto dell'iPhone 15 grazie allo sconto attivo del 10% al quale vanno aggiunti 45€ con il codice PSPRMAR24 per un prezzo totale e finale di 689,90€.