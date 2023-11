100€ di sconto con Carta di Credito PAYBACK American Express: scopri la promozione

Ottenere sconti e premi in cambio dei tuoi acquisti è un vantaggio esclusivo offerto da American Express tramite il proprio programma fedeltà multipartner.

Questo programma, noto come PAYBACK, permette ai titolari di carte American Express di riscattare vantaggi e ricompense, tra cui generosi buoni sconto, da un ricco catalogo di opzioni.

PAYBACK trasforma la tua carta di credito in una "carta punti," accumulando punti su ogni acquisto effettuato.

Se richiedi la carta di credito PAYBACK entro il 19 novembre 2023 e ne diventi titolare, potrai godere di uno sconto di 100 euro sugli acquisti. Scopri come ottenere questo vantaggio unico!

PAYBACK: il programma fedeltà che ti fa risparmiare 100 euro

Per ottenere uno sconto di 100 euro sugli acquisti, è necessario effettuare la richiesta di della Carta PAYBACK e diventare il titolare della carta entro il 19 novembre 2023. Lo sconto verrà applicato solamente se si raggiunge una spesa di almeno 250 euro nei tre mesi successivi all'emissione della carta.

Il processo di richiesta è estremamente semplice: entra nella pagina ufficiale della carta e assicurati di avere a disposizione il numero di carta fedeltà PAYBACK (se non sei ancora iscritto al programma fedeltà, puoi farlo direttamente dalla stessa pagina), le informazioni bancarie, tra cui l'IBAN, il nome della banca e l'anno di apertura del conto, oltre a un documento d'identità e il codice fiscale.

Grazie alla firma digitale, non sarà necessario stampare alcun modulo. Da notare che la quota annuale è gratuita, mentre l'opzione rateale offre ai clienti la flessibilità di scegliere se saldare il saldo dell'estratto conto in un'unica soluzione o in comode rate, con l'applicazione di interessi solo in quest'ultimo caso.

Per ottenere la carta di credito PAYBACK, è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra cui:

Aver compiuto 18 anni .

. Essere iscritti al programma fedeltà PAYBACK.

Avere la residenza in Italia o almeno un indirizzo di corrispondenza in Italia.

Essere titolari di un conto corrente bancario o postale che rientri nel circuito SEPA.

Possedere un reddito lordo annuo di almeno 11.000 euro.

Non aspettare, perché la scadenza della promo è molto vicina. Clicca sul bottone qui sotto e richiedi subito la carta.

