Fastly, glitch nella CDN: cos’è successo

Nelle ultime ore un gran numero di utenti di Internet ha lamentato il malfunzionamento di diversi siti web, tra cui alcune piattaforme di rilievo come Reddit, Spotify, Twitch, StackOverflow, GitHub, PayPal e molte altre. I problemi sembrano essere legati principalmente alla CDN di Fastly, un servizio Cloud a cui si appoggiano moltissimi siti web.

Questo problema ha causato un significativo aumento delle segnalazioni, e gli stessi gestori di Fastly hanno ammesso che il problema fosse stato identificato, per essere poi risolto nel giro di pochi minuti.

Fastly down: cos’è successo

Come già anticipato, il problema che ha investito moltissimi siti web è legato al malfunzionamento della CDN offerta da Fastly. Le CDN costituiscono una parte fondamentale dell’infrastruttura che sta alla base dell’Internet moderno. Esse fungono infatti da proxy, memorizzando in cache alcuni dati originariamente richiesti ad altri server, in modo da semplificarne il reperimento agli utenti distribuiti in giro per il mondo. In altre parole, le CDN svolgono un ruolo essenziale nel ridurre il problema della congestione di rete.

Per fare un esempio, molti contenuti multimediali vengono spesso memorizzati in cache su un server CDN vicino, evitando la necessità di recuperare la stessa informazione sul server originale, e riducendo quindi anche il carico che lo dovrebbe necessariamente investire, e la conseguente latenza che ne deriverebbe.

Da questa breve introduzione, si comprende come il malfunzionamento di una CDN molto diffusa, come quella fornita da Fastly, possa causare malfunzionamenti su molti altri siti che solo apparentemente sembrano indipendenti.

Le CDN sono oggi molto diffuse su Internet. Sebbene i servizi CDN offerti da Fastly siano molto utilizzati, esistono diverse alternative, quali Cloudflare, CloudFront su AWS, ed Akamai.

Le cause

Non sono ancora chiari i motivi per i quali si è verificato questo problema. Quello che ci è dato sapere è limitato all’ammissione, da parte di Fastly, della responsabilità e della natura del problema, dipeso appunto da un malfunzionamento interno. Sappiamo anche che, per fortuna, che tutto si è risolto nell’arco temporale di circa un’ora.

Alcuni utenti hanno segnalato diversi malfunzionamenti anche su AWS, come confermano i dati raccolti su DownDetector. Amazon non ha però confermato il problema (come è possibile verificare qui), per cui non è ancora chiaro se queste segnalazioni derivino da problemi connessi a Fastly, o se le cause siano invece legate in qualche modo ad una origine comune.

Non resta che rimanere in attesa e monitorare l’evoluzione del problema.

Fonte: Fastly