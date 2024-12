YouTube testa pulsante FAB "Riproduci qualcosa" su Android

Secondo alcune recenti indiscrezioni, YouTube starebbe sperimentando una nuova funzionalità o, meglio, una versione raffinata di una funzionalità che sta testando da oltre un anno. Alcuni tester hanno infatti individuato nell’app Android un pulsante di azione mobile (FAB) chiamato "Riproduci qualcosa". Questo dovrebbe consentire di immergersi nei contenuti in modo rapido e semplice. Premendo il pulsante, gli utenti potranno infatti iniziare a guardare video casuali senza dover scorrere verso il basso o cercare tra i contenuti.

YouTube: come funziona il nuovo pulsante nell’app per Android

Il pulsante dovrebbe apparire nell'angolo in basso a destra, sopra la barra inferiore dell'app YouTube per Android. Ha uno sfondo nero in grassetto con testo bianco "Riproduci qualcosa" e si trova accanto a un pulsante di riproduzione. Toccando il pulsante, si avvierà il contenuto nel lettore video in stile YouTube Shorts. In particolare, mentre il lettore è in genere utilizzato per Shorts, questa funzione lo utilizza per i video normali, presentandoli in un'interfaccia verticale. Nel lettore verticale, gli utenti vedranno grandi pulsanti per mettere Mi piace, Non mi piace, commentare e condividere. Inoltre, sarà presente anche uno scrubber della timeline in basso.

Il pulsante "Riproduci qualcosa" scompare una volta che il mini-player (una versione più piccola del lettore video sulla piattaforma) è attivo. Ciò mantiene l'interfaccia pulita, consentendo agli utenti di guardare il contenuto con attenzione. Sembra che il contenuto mostrato da questo pulsante "Riproduci qualcosa" di YouTube sull'app Android sia basato sulla cronologia di visualizzazione e sulle preferenze dell'utente. L'ultima versione del pulsante "Riproduci qualcosa" è stata individuata sull'app YouTube per Android v19.50. Come accennato in precedenza, attualmente si tratta soltanto di una nuova funzionalità in fase di test. Google (proprietaria di YouTube) non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito ad un suo possibile arrivo a livello globale. Bisogna anche considerare la possibilità che “Riproduci qualcosa” non veda mai la luce. Ciò dipenderà in parte anche dai feedback rilasciati dei tester sul gradimento e sull’effettiva utilità della funzionalità.