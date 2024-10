YouTube testa l'homepage senza visualizzazioni né date dei video

YouTube sta testando un cambiamento significativo nella visualizzazione dei contenuti sulla sua homepage, che potrebbe influenzare il modo in cui gli utenti scelgono i video da guardare. Secondo un post su X pubblicato dall’utente vidIQ, la piattaforma sta sperimentando una nuova versione della homepage che elimina il conteggio delle visualizzazioni e la data di pubblicazione dei video.

Nell'attuale layout di YouTube, sotto ogni video vengono visualizzati il nome del creatore, il numero complessivo di visualizzazioni e la data in cui il contenuto è stato caricato. Tuttavia, l’immagine condivisa da vidIQ mostra una nuova interfaccia in cui solo il nome del creatore è visibile, senza traccia delle altre informazioni.

Non è ancora chiaro se questi dettagli saranno accessibili una volta avviata la riproduzione del video: è possibile che durante la visione gli utenti possano ancora vedere informazioni come il numero di "mi piace" e la data di pubblicazione, ma la piattaforma non ha fornito conferme a riguardo.

C'è chi potrebbe accogliere positivamente la scomparsa delle views dalla homepage

Questa novità ha suscitato un acceso dibattito tra gli utenti. Molti hanno sollevato dubbi soprattutto riguardo alla rimozione della data di pubblicazione, sottolineando che per diversi argomenti è essenziale conoscere la freschezza delle informazioni. Per esempio, video relativi a previsioni nel settore dei videogiochi o alle ultime novità politiche possono risultare inutili se non sono aggiornati.

Allo stesso tempo, c’è chi accoglie positivamente la possibile scomparsa delle visualizzazioni, poiché ritiene che in molti casi i contenuti dei creatori minori vengano trascurati a favore di quelli più popolari solo per via del numero di visualizzazioni. Questa scelta riflette la continua volontà di YouTube di sperimentare nuovi modi per ottimizzare l’esperienza utente, nonostante il suo status consolidato come piattaforma di video leader.

La rimozione dei conteggi potrebbe favorire un approccio più neutro nella scelta dei contenuti, spingendo gli utenti a concentrarsi sulla qualità e sui temi trattati piuttosto che sull’indice di popolarità. Sebbene non sia ancora noto se questa modifica diventerà permanente, YouTube sta valutando se la rimozione di queste metriche possa influire positivamente sull'esperienza e sull'engagement degli utenti.