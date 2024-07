YouTube: tante novità in arrivo per gli shorts, è guerra a TikTok

YouTube sta intensificando la sua battaglia contro TikTok nel campo dei video brevi con una serie di nuove funzionalità e strumenti creativi per i suoi Shorts. La piattaforma mira a rendere questo formato più accattivante e facile da usare, introducendo innovazioni ispirate al competitor.

Una delle principali novità è il layout automatico, progettato per semplificare la creazione di video focalizzando automaticamente l'attenzione sul soggetto principale. Questo strumento restringe il campo visivo, offrendo un effetto più professionale. Inoltre, YouTube Shorts sta introducendo le didascalie automatiche, che generano e ottimizzano automaticamente le didascalie dei contenuti. Gli utenti possono personalizzare i colori e i font, rendendo le didascalie più attraenti e personalizzate.

Per aumentare l'interazione tra gli utenti, sono stati introdotti nuovi adesivi interattivi che invitano chi li visualizza a creare i propri Shorts. Questa funzione mira a rendere l'esperienza più coinvolgente e partecipativa. Inoltre, YouTube ha implementato la funzione Text-to-Speech, simile a quella presente su TikTok, che permette di aggiungere una voce narrante ai video. Gli utenti possono scegliere tra diverse voci proposte dalla piattaforma per descrivere automaticamente le clip.

YouTube Shorts sarà sempre più competitivo

Un'altra interessante aggiunta è rappresentata dagli effetti a tema Minecraft, introdotti per celebrare il 15º anniversario del celebre videogioco. Questi effetti includono anche minigiochi, rendendo gli Shorts ancora più divertenti e accattivanti. Alcune di queste nuove funzionalità sono già in fase di distribuzione e saranno presto disponibili per tutti gli utenti che creano video brevi direttamente dal proprio smartphone. YouTube sta lavorando per rendere questi strumenti accessibili al maggior numero di creatori possibile.

L'introduzione di queste novità e l'ispirazione tratta da TikTok dimostrano la volontà di YouTube di potenziare i suoi Shorts e renderli un prodotto sempre più competitivo. L'obiettivo è chiaramente quello di sfidare il colosso cinese e conquistare il pubblico dei video brevi.

Nel futuro di YouTube Shorts, si prevedono ulteriori aggiornamenti e nuove funzionalità, con l'intento di rendere la piattaforma uno strumento sempre più completo e versatile per la creazione di contenuti brevi e coinvolgenti. YouTube crede fortemente in questo formato e punta a farlo diventare un punto di riferimento per gli utenti che desiderano esprimere la propria creatività in pochi secondi.