YouTube sperimenta pubblicità meno invasive per le live, i dettagli

YouTube sta rispondendo alle lamentele degli utenti riguardo alle fastidiose interruzioni pubblicitarie durante le dirette streaming, testando un nuovo formato pubblicitario che permetterà agli spettatori di continuare a seguire i loro contenuti preferiti senza interruzioni complete.

Attualmente, quando viene trasmessa una pubblicità durante una diretta, lo streaming viene interrotto e sostituito dall'annuncio a schermo intero. Tuttavia, con questo nuovo formato sperimentale, gli utenti potranno visualizzare la pubblicità in una finestra ridimensionata, mentre il video in diretta continua a essere riprodotto sullo schermo principale.

Questa opzione sarà messa a disposizione dei creatori di contenuti, i quali potranno scegliere di attivarla o disattivarla nelle impostazioni di monetizzazione. Inoltre, i creatori potranno impostare il nuovo formato come predefinito per tutte le future dirette streaming, consentendo un'esperienza di visualizzazione più fluida e meno invasiva per i loro spettatori.

YouTube sta cercando di ridurre l'uso di ad blocker

YouTube ha anche annunciato che i creatori avranno la possibilità di visualizzare i ricavi pubblicitari generati dalle dirette e dalle riproduzioni in differita nella sezione Analisi, offrendo loro una maggiore trasparenza e controllo sulle loro entrate.

Sebbene questa novità rappresenti un passo avanti verso una migliore esperienza utente, è possibile che YouTube stia anche cercando di ridurre l'uso di ad blocker. Infatti, rendendo le pubblicità meno intrusive e quindi meno fastidiose per gli utenti, YouTube potrebbe spingerli a disattivare le estensioni che bloccano gli annunci, migliorando così l'efficacia delle pubblicità e, di conseguenza, i ricavi della piattaforma.

Al momento, il test del nuovo formato pubblicitario è in corso e solo alcuni utenti selezionati avranno la possibilità di sperimentarlo. Tuttavia, se i risultati saranno positivi, è probabile che questa modalità venga estesa a tutti gli utenti di YouTube, migliorando l'esperienza complessiva delle dirette streaming per un vasto pubblico. Questa iniziativa rappresenta un passo nella giusta direzione per YouTube, che dimostra di essere attenta alle esigenze dei suoi utenti e di voler migliorare l'esperienza di visione.