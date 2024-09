YouTube Music: versione web sincronizza la coda dall’app mobile

Buone notizie per gli utenti YouTube Music. Il client web è ora in grado di sincronizzarsi con l’app web. Il sito web di YouTube Music ha iniziato a testare questa funzionalità a maggio, ma l'ha ritirata dopo alcune settimane. Di solito, la chiusura del sito music.youtube.com avrebbe reimpostato il miniplayer e la coda dei brani ascoltati. Ora, la PWA ricorda l’ultimo brano ascoltato dagli utenti (ma non la posizione di riproduzione) e la coda ("Playing from") al riavvio. Ciò permette di riprendere rapidamente il brano anche su web. Ciò vale sia per anche per le playlist e per album. Inoltre, YouTube Music sul web ora sa cosa gli utenti stanno ascoltando, incluso Up Next, nell'app del telefono. Infatti, la piattaforma sostituisce la coda web con quella mobile più recente.

YouTube Music: nuova funzionalità non ancora disponibile per tutti

Gli utenti possono verificare la presenza di tale funzionalità, cliccando su "Ignora coda" su entrambi i client e iniziando a riprodurre qualcosa dal proprio telefono (Android o iOS). Dopodiché, basta aprire music.youtube.com per vedere il miniplayer già offre gli stessi brani. È importante notare che questa è una sincronizzazione unidirezionale. Ciò significa che ciò che gli utenti riproducono sul web non sarà visibile nell'app del telefono. Questa è una piacevole miglioria che ottimizza l'esperienza cross-device. La sincronizzazione della coda è stata distribuita recentemente per gli utenti di YouTube Music. Tuttavia, potrebbe non essere ancora disponibile ovunque. Il roll-out globale potrebbe infatti durare ancora un po’ di tempo. Ciò significa che gli utenti potrebbero visualizzare la nuova funzionalità nei prossimi giorni o addirittura settimane.

Un altro cambiamento recente che YTM ha introdotto sul client web riguarda la barra di avanzamento. Attualmente non è più completamente rossa, ma assume una tonalità rosata verso la fine della linea. Attualmente, non è chiaro se questa modifica arriverà anche su YouTube. Tuttavia, Google potrebbe rilasciare un comunicato a breve.