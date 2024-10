YouTube Music: rinnovati menu e design su device Android e iOS

YouTube Music ha introdotto una modifica grafica per le versioni Android e iOS, aggiornando l’aspetto del menu a tre punti per renderlo più simile al design dell’app principale di YouTube. Invece di occupare l’intera larghezza dello schermo, il menu ora appare come un pannello fluttuante con angoli arrotondati, dando un aspetto più moderno e armonizzato.

Questa differenza, tuttavia, potrebbe non essere immediatamente evidente per tutti, poiché YouTube Music utilizza già uno sfondo piuttosto scuro. Anche il menu per il Cast ha ricevuto un restyling simile; tuttavia, su Android, la funzione di condivisione conserva ancora lo stile precedente, mentre su iOS è già stata aggiornata alla nuova versione.

Nonostante l’aspetto del menu sia cambiato, l’organizzazione delle opzioni all’interno rimane invariata. L’obiettivo principale di questo restyling è aggiornare l’interfaccia per renderla più in linea con le tendenze grafiche attuali, migliorando anche l’interazione con il comando di ritorno predittivo. Questa novità è stata osservata nella versione 7.24 di YouTube Music, disponibile su entrambe le piattaforme mobili.

Altre modifiche per l'app di YouTube Music

Tra le altre modifiche grafiche recenti, la schermata "Now Playing" ha aggiornato il pulsante “Connect to [dispositivo Cast]”, che si sovrappone alla copertina dell’album, eliminando l’effetto luminoso multicolore precedente. Questo nuovo stile, in bianco e nero, è stato pensato per essere meno invasivo e ridurre le distrazioni visive durante l’ascolto.

YouTube, inoltre, ha introdotto varie novità estetiche nell’app principale, come una barra inferiore aggiornata con nuove icone e un effetto vetro smerigliato, anche se non è ancora chiaro se e quali di questi aggiornamenti verranno implementati anche su YouTube Music.

Un cambiamento di sicuro impatto sarebbe l’adozione di una barra inferiore traslucida, ma questa potrebbe richiedere un aggiornamento del miniplayer per essere effettivamente funzionale su YouTube Music. Infine, va menzionato che la versione web di YouTube Music ha introdotto in anteprima una barra di avanzamento rosa/magenta, un dettaglio visivo distintivo che potrebbe presto essere esteso anche alle app mobili.