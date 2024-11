YouTube Music: nuova interfaccia per schermata “In riproduzione”

Il mese scorso YouTube Music ha finalmente sostituito la sezione "Ascolta di nuovo" con una nuova sezione "Composizione rapida". Questa novità ha offerto agli utenti un accesso più facile ai loro brani preferiti. Adesso, sembra che l’azienda di Mountain View (casa madre di YouTube) abbia intenzione di effettuare un'altra riprogettazione dell'interfaccia utente dell’app. In particolare, l’applicazione dovrebbe presto modificare la sua schermata “In riproduzione”. Come notato per la prima volta dall’utente Reddit u/Jumfrov, YouTube Music ha spostato alcuni pulsanti nella schermata “In riproduzione”. Tale novità è in fase di sviluppo. Ciò significa che al momento soltanto pochi utenti potranno notare che la riga inferiore principale, contenente i pulsanti shuffle, rewind, pause/play, next e repeat, è stata spostata sotto il nome del brano. Inoltre, la riga di pulsanti secondaria (Mi piace/Non mi piace, Commenti, Salva e Condividi) è stata invece spostata in fondo alla schermata nuova schermata.

YouTube Music: nuova schermata manterrà molti dei vecchi elementi

Tra le altre novità in arrivo per l’applicazione, anche la barra di ricerca sta subendo un cambiamento. L’attuale punto in evidenza che appare quando si scorre una traccia ora non c'è più quando non si interagisce con la timeline. Con il prossimo aggiornamento, gli utenti visualizzeranno il punto in evidenza solo quando desiderano scorrere la barra di ricerca. Ciò darà un aspetto diverso e più raffinato al design generale. A parte le modifiche già citate, tutti gli altri elementi dell'interfaccia utente “In riproduzione” nell'app mobile YouTube Music rimangono gli stessi.

Non è chiaro se l’azienda i Mountain View abbia intenzione di lanciare nuova interfaccia utente di YouTube Music a livello globale e quando ciò avverrà. Come tutte le funzionalità in fase di test, è possibile che alla fine Google decida di bloccare tutto, ripristinando l'interfaccia utente al suo stato originale. Per capire quale sarà il futuro di questa funzionalità è necessario attendere un comunicato ufficiale da parte di Big G.