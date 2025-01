YouTube Music: introdotto un carosello per le pagine degli artisti

YouTube Music ha introdotto una nuova funzione che arricchisce l’esperienza di navigazione nelle pagine dedicate agli artisti. Si tratta di un carosello interattivo che mette in evidenza i brani più popolari, sostituendo il precedente layout statico.

In passato, nella parte superiore delle pagine degli artisti veniva visualizzata una lista di cinque "Brani principali". Per ascoltare l'intera selezione o accedere a più tracce, era necessario cliccare su "Altro" o avviare la riproduzione direttamente dalla lista. Con il nuovo design, questa sezione è stata trasformata in un carosello scorrevole, simile a quelli già utilizzati per altre categorie come "Scelte rapide", "In tendenza" e "Ascolti prolungati" nella schermata principale dell’applicazione.

Il carosello consente di visualizzare quattro brani per schermata e offre un massimo di 20 tracce disponibili. Gli utenti possono esplorare l'intera selezione scorrendo tra le cinque pagine del carosello. Inoltre, è presente un comodo pulsante "Riproduci tutto", che permette di avviare in modo immediato la riproduzione dell’intera lista. Per chi preferisce un accesso più tradizionale, è possibile espandere l’elenco completo utilizzando l’icona a forma di freccia.

Il carosello è già disponibile per le versioni Android e iOS dell'app di YouTube Music

Questa novità è già stata implementata sia sulla versione Android che su quella iOS di YouTube Music, rendendo l'esperienza utente ancora più fluida e piacevole. Grazie a questa soluzione, la piattaforma rende la navigazione più intuitiva e veloce, consentendo agli utenti di trovare facilmente i brani più amati di un artista senza dover compiere troppi passaggi.

L’introduzione del carosello rappresenta un passo avanti nell’evoluzione dell’interfaccia di YouTube Music, migliorando l’interazione con le pagine degli artisti e offrendo un design più moderno e funzionale. Questo aggiornamento riflette l’impegno della piattaforma nel fornire un’esperienza di ascolto sempre più personalizzata e coinvolgente, valorizzando il contenuto musicale e semplificando la ricerca per gli appassionati di musica.