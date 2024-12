YouTube Kids: con il nuovo design somiglia all'app principale

YouTube Kids sta per ricevere un aggiornamento che trasformerà il suo design, avvicinandolo di più all'interfaccia dell'app YouTube principale. Una delle principali novità riguarda il supporto per la modalità verticale, che ora sarà disponibile insieme alla tradizionale visualizzazione orizzontale a schermo intero. Questo nuovo layout, che arriverà nelle prossime settimane su dispositivi iOS e Android, renderà l'esperienza d'uso più fluida e familiare per i bambini, grazie a un aspetto simile a quello dell'app principale di YouTube.

Il redesign, che non coinvolge le versioni web e smart TV, arriva quasi dieci anni dopo il lancio iniziale di YouTube Kids, e sei anni dopo l'ultimo grande restyling. L'interfaccia assumerà un aspetto meno "giocattoloso", prendendo spunto dalle recenti modifiche effettuate su YouTube.

Ulteriori novità nel layout

Nella parte superiore dell'app, infatti, è stata introdotta una nuova barra di navigazione, con icone più grandi e intuitive che permettono di accedere facilmente alle diverse categorie di contenuti, come giochi, programmi TV, musica ed esplorazione. Altre funzionalità, come le sezioni "Home", "Cerca" e "Profilo", sono state spostate nella parte inferiore, all'interno di una barra di navigazione che raccoglie tutti i principali strumenti.

Una delle novità più rilevanti è la creazione della pagina "I tuoi contenuti", che sarà visibile nella barra inferiore. Questa sezione fungerà da punto di accesso rapido per visualizzare i contenuti scaricati, condivisi o precedentemente visti. I genitori, inoltre, continueranno a trovare i controlli parentali e le impostazioni nell'angolo in alto a destra, dove è presente anche il pulsante per la trasmissione.