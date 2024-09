YouTube introduce nuove misure di sicurezza per i giovani creatori

YouTube ha recentemente introdotto nuove misure per migliorare la sicurezza dei giovani creatori di contenuti sulla piattaforma. Questa nuova funzionalità, disponibile a livello globale, consente ai genitori di collegare i propri account a quelli dei figli adolescenti, permettendo loro di monitorare da vicino le attività online dei ragazzi. In questo modo, i genitori possono incentivare pratiche sicure durante la creazione di video e l'interazione con altri utenti.

Grazie a questa nuova opzione, i genitori verranno avvisati ogni volta che i loro figli iniziano uno streaming in diretta o caricano un video sulla piattaforma. Oltre a ciò, avranno accesso a informazioni come il numero complessivo di video caricati, i commenti ricevuti e gli abbonamenti ai canali. Questi strumenti mirano a fornire un maggior controllo sulle attività online degli adolescenti, permettendo ai genitori di intervenire se necessario.

YouTube ha dichiarato che questa funzionalità rappresenta solo la prima parte di un progetto più ampio, che prevede l'introduzione di ulteriori miglioramenti in futuro. L’obiettivo è quello di rafforzare sempre di più la sicurezza degli utenti giovani, fornendo ai genitori strumenti pratici per supervisionare l’uso della piattaforma da parte dei figli.

YouTube in prima linea per una piattaforma maggiormente regolamentata

Negli ultimi anni, YouTube è stato oggetto di critiche per la presenza di contenuti non adatti ai minori, inclusi video con miniature inappropriate e annunci pubblicitari non filtrati. L'azienda ha risposto investendo in numerosi strumenti di protezione e regolamentazione per tutelare i minori e garantire che la piattaforma rimanga un ambiente sicuro.

L'introduzione di questa nuova misura di sicurezza rappresenta un passo in avanti verso la creazione di un contesto online più sicuro per i giovani creatori. Fornendo ai genitori un maggiore controllo e visibilità sull'attività dei loro figli.

YouTube mira a proteggere i minori da possibili pericoli online, incoraggiando al contempo un comportamento responsabile. Con questa iniziativa, l’azienda punta a migliorare la qualità dell’esperienza per i giovani utenti, rispondendo alle preoccupazioni diffuse in merito alla sicurezza online.