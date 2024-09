YouTube includerà miniature personalizzate per playlist video

Fino ad oggi YouTube consentiva ai creator di scegliere una miniatura personalizzata per i loro video, ma non per le playlist. Tuttavia, a giugno Google ha rivelato di stare lavorando a una nuova opzione per risolvere tale problema. A quanto pare, dalle scorse ore, questa nuova funzionalità sembra essere in roll-out per gli utenti Android. Per impostazione predefinita, le playlist video di YouTube utilizzano automaticamente la miniatura del primo video e la impostano come miniatura della playlist. Per modificare questa impostazione, gli utenti devono spostare un video diverso in cima alle playlist. Con la nuova versione YouTube per Android 19.37.35, gli utenti possono ora impostare miniature personalizzate per le playlist, sebbene vi siano alcune avvertenze.

YouTube: utenti potranno solo scegliere tra miniature preimpostate

In particolare, la possibilità di impostare miniature personalizzate per le playlist video è disponibile solo per gli account verificati. Ciò significa che molti utenti non potranno utilizzare questa funzionalità di default e dovranno verificare il proprio numero di telefono sulla piattaforma per accedervi. Una volta verificato l'account, l'utente vedrà una nuova icona a forma di "matita" nell'angolo in basso a destra delle miniature della playlist. Toccando quel pulsante si aprirà il menu di modifica, che offre solo l'opzione di creare miniature con AI o rimuovere l'immagine personalizzata. Ciò significa che non si potrà impostare una miniatura personalizzata di proprio gradimento, ma bisognerà usarne una basata su alcuni temi preimpostati. Tale funzionalità AI è simile a quella di generazione di copertine di album su YouTube Music.

Dopo aver selezionato un tema, la funzionalità genererà automaticamente miniature di esempio basate su un prompt predefinito. Gli utenti potranno modificare alcune sezioni del prompt toccando il testo sottolineato, ma non potranno immettere un prompt completamente personalizzabile. Per generare un nuovo set di immagini è anche possibile usare il pulsante "Randomizza". Sebbene questa funzionalità sia una buona opzione per scegliere una miniatura per i video, non è proprio ciò che gli utenti vorrebbero. Google modificherà le sue scelte e permetterà agli utenti di caricare immagini personalizzate per le miniature delle playlist? Solo il tempo potrà dirlo.