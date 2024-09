YouTube include nuove funzionalità per creator e utenti

Google ha recentemente annunciato una serie di nuove funzionalità per YouTube, progettate per sia per creator sia per i loro fan. In un post del blog, l’azienda di Mountain View ha mostrato l'elenco delle nuove funzionalità che sono state rivelate come parte dell'evento Made on YouTube. Forse la novità più interessante è Communities. Questa aggiungerà più modi per i creatori e i loro fan di connettersi tra loro oltre alla tradizionale sezione commenti.

In un post separato, Google ha offerto maggiori informazioni sulla funzionalità Community di YouTube. In primis ricorda che conversazioni e commenti possono essere avviati e condivisi dai fan, con il controllo del creator su chi può partecipare. Solo gli iscritti possono pubblicare nelle Community. Vi è poi uno spazio dedicato per conversazioni e connessioni. Questo consente ai creator di mantenere il controllo sui propri contenuti e sul proprio marchio, promuovendo al contempo un coinvolgimento significativo della community. Inoltre, le conversazioni trascendono i singoli video e post, consentendo agli argomenti di fluire in modo organico e continuare nel tempo. Infine, su YouTube i fan guidano lo spazio, creando un senso di appartenenza in cui individui con idee simili possono connettersi. Google sta attualmente testando le YouTube Communities con un piccolo numero di creator su dispositivi mobili. Il servizio dovrebbe espandersi ad altri canali nel corso del 2025.

YouTube: le altre novità in arrivo nei prossimi mesi

Nel corso dell’evento dedicato, l’azienda di Mountain View ha svelato altre nuove e imminenti funzionalità per i creator e i fan di YouTube. La prima è chiamata Hype. Si tratta di un nuovo modo per i fan di far notare un video ad altri, al di là del solito pulsante "Mi piace". Dopo aver messo Mi piace a un video, gli utenti possono fare clic sull'opzione "Hype This Video" per inserirlo in una classifica dedicata che mostrerà gli Hype con altri video. Sono poi stati introdotti anche miglioramenti per Dream Screen per YouTube Shorts. Ad oggi, i creatori possono creare uno sfondo personalizzato per YouTube Shorts tramite Dream Screen. Presto saranno in grado non solo di creare uno sfondo più realistico, ma anche di creare videoclip per Shorts in Dream Screen. Ciò è dovuto all'aggiunta di Veo, il generatore di video AI della divisione DeepMind di Google.

Infine, i canali possono essere organizzati in stagioni ed episodi. Con così tanti contenuti di YouTube guardati su TV a grande schermo, i creator saranno presto in grado di organizzare i loro video in stagioni ed episodi. Ciò li renderà più facili da guardare su quegli schermi più grandi. Come già anticipato, tutte queste novità verranno introdotte nel corso dei prossimi mesi.