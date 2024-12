YouTube: doppiaggio AI è ora disponibile per più creator

YouTube afferma di aver esteso il suo doppiaggio automatico basato sull'intelligenza artificiale a "centinaia di migliaia di canali" nel Programma partner di YouTube che sono "incentrati su conoscenza e informazione". L’azienda afferma che porterà presto la funzionalità ad "altri tipi di contenuti". In cosa consistono i doppiaggi dipende dalla lingua utilizzata nel video originale. Se la lingua è l’inglese, questa verrà ora tradotto in francese, tedesco, hindi, italiano, spagnolo, indonesiano, giapponese e portoghese. Se il video di partenza è stato realizzato in una di queste lingue, YouTube produrrà solo un doppiaggio in inglese. Per i canali che ne sono dotati, i video doppiati dall'IA vengono creati automaticamente quando viene caricato il video originale. Tuttavia, i creator possono scegliere di visualizzarne l'anteprima prima di pubblicarli. Secondo un documento di supporto per la funzionalità, YouTube fornisce anche opzioni per annullare la pubblicazione o eliminare i doppiaggi.

YouTube: come attivare la nuova funzionalità AI

Al momento, come accade per altri strumenti basati sull’intelligenza artificiali, i doppiaggi non suonano molto naturali. Tuttavia, YouTube promette che l’azienda ha intenzione di migliorare l'emulazione di "tono, emozione e persino l'atmosfera dell'ambiente circostante" con aggiornamenti successivi. Per cambiare la lingua, basta aprire il video, poi cliccare su Impostazioni, selezionare Traccia audio (se disponibile) e poi scegliere la lingua.

Nel suo post sul blog, YouTube avverte che "questa tecnologia è ancora piuttosto nuova e non sarà sempre perfetta". L'azienda afferma infatti che sta "lavorando duramente per renderla il più accurata possibile, ma potrebbero esserci momenti in cui la traduzione non è del tutto corretta o la voce doppiata non rappresenta accuratamente l'oratore originale". Google aveva inizialmente annunciato i suoi test di doppiaggio automatico con "centinaia" di creator nel giugno 2023. Attualmente questa funzionalità AI si trova in fase di roll-out e non è disponibile per tutti i contenuti. Tuttavia, è probabile che nei prossimi mesi la traduzione audio AI sarà integrata in molti più video.