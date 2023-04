Xiaomi Watch S1 può essere il tuo smartwatch ideale ad un prezzo speciale su Amazon

Quando si tratta di acquistare uno smartwatch, ci sono diverse alternative sul mercato. Ci sono alternative per tutti, dal costoso Apple Watch al meno costoso Xiaomi Watch S1. Acquistalo su Amazon a soli 157,07€ invece di 178,95€.

Lo Xiaomi Watch S1 è disponibile in due varianti: il Watch S1 e il Watch S1 Active. Il Watch S1 costa di più ed è dotato di una cassa in acciaio inossidabile, mentre il Watch S1 Active è destinato agli sportivi e comprende un cinturino in polimero.

Entrambe le versioni dell'orologio hanno caratteristiche comparabili in termini di funzionalità. Hanno lo stesso display, sono resistenti all'acqua, dispongono di sensori e hanno la stessa durata della batteria. Il Watch S1 può essere ricaricato in modalità wireless, mentre il Watch S1 Active necessita di una connessione di ricarica a contatto magnetico.

Lo Xiaomi Watch S1 è progettato con un corpo in acciaio lucido e un vetro in cristallo di zaffiro antigraffio, che contribuisce alla sua durata. L'orologio è inoltre dotato di due cinturini intercambiabili, uno in fluoroelastomero e uno in vera pelle. Lo schermo dello Xiaomi Watch S1 misura 1,43 pollici di diagonale e ha una risoluzione di 466 pixel per 466 pixel (326 pixel per pollice). Grazie alla matrice AMOLED, la qualità dell'immagine è ottima e i colori sono brillanti e ricchi di contrasto.

Tuttavia, la luminosità massima di 450 nit dell'orologio non è ottimale, soprattutto alla luce diretta del sole. L'orologio include un'opzione AoD (Always on Display) che consente di vedere l'ora senza dover premere il pulsante per attivare lo schermo. Questa modalità, d'altra parte, consuma più energia del solito e può esaurire la batteria più rapidamente.

Nel complesso, lo Xiaomi Watch S1 è un orologio dall'aspetto affidabile con funzionalità paragonabili a quelle degli smartwatch concorrenti a una frazione del prezzo. Il design elegante, i cinturini regolabili e il vetro antigraffio lo rendono un'alternativa interessante per chi cerca uno smartwatch dall'aspetto e dalla sensazione premium senza spendere una fortuna. Approfitta ora dello sconto del 12% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

