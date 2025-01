Xiaomi Smart Speaker: l'assistente PERFETTO per tutti a POCO PREZZO

Se cerchi un oggetto capace di rivoluzionare le tue giornate (e guadagnarsi un posto d’onore sul mobile del salotto), Xiaomi Smart Speaker a soli 39,03€ (-22%) è quello che fa per te!

Con il suo design compatto e moderno, è molto più di un semplice speaker: è il tuo nuovo migliore amico tecnologico.

Un assistente vocale con stile

Immagina di entrare in casa e dire: “Ok Google, accendi le luci”. Magia? No, tecnologia! Grazie al controllo vocale integrato con Google Assistant, puoi gestire luci, temperatura, e tanto altro senza muovere un dito. L'elegante LED display non solo ti mostra l'ora, ma aggiunge un tocco futuristico al tuo arredamento.

Addio alla montagna di telecomandi sul tavolino! Il trasmettitore IR integrato trasforma lo speaker in un centro di controllo per TV, condizionatori e altri dispositivi compatibili. Dì addio alla caccia disperata del telecomando – basta un comando vocale! Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte: questo speaker ha un suono bilanciato e sorprendente. Che tu stia ascoltando la tua playlist preferita o godendoti un podcast, la qualità audio ti farà dimenticare di essere in casa (tranne quando il tuo gatto decide di camminare sulla tastiera).

In sintesi, lo Xiaomi Smart Speaker è molto più di un gadget: è il partner perfetto per chi vuole una casa più moderna, pratica e con una marcia in più. E poi diciamocelo, è pure carino da vedere.

