Xiaomi Robot Vacuum S12: pulizie SENZA STRESS a un prezzo microscopico!

Le pulizie domestiche non devono essere un'attività stressante e noiosa, soprattutto quando hai il giusto alleato come il Xiaomi Robot Vacuum S12 a soli 149,90€.

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è progettato per rendere la pulizia della tua casa un'esperienza leggera e persino divertente. Dotato di tecnologie avanzate e funzionalità intelligenti, Xiaomi S12 si occupa di tutto mentre tu ti rilassi.

Tecnologia LiDAR per una navigazione precisa

Xiaomi Robot Vacuum S12 utilizza la tecnologia LiDAR per una navigazione precisa e efficiente della tua casa. Questo significa che il robot mappa l'ambiente circostante con estrema precisione, evitando ostacoli e raggiungendo ogni angolo senza intoppi. Puoi dire addio alle collisioni accidentali con i mobili e ai percorsi inefficaci!

Grazie alla mappatura personalizzata, Xiaomi S12 è in grado di memorizzare più piani della tua casa. Questo ti consente di programmare la pulizia per diversi livelli, adattando le impostazioni in base alle tue esigenze specifiche. È come avere un assistente personale che sa esattamente cosa fare senza che tu debba dirglielo ogni volta! Grazie all'app Xiaomi Mi Home, puoi controllare e gestire il tuo robot aspirapolvere da qualsiasi luogo tramite il tuo smartphone. Programma la pulizia, monitora lo stato della batteria e ricevi notifiche in tempo reale mentre il tuo S12 fa il suo lavoro.

Non perdere l'occasione di migliorare la tua qualità della vita con un'assistente domestico che si prende cura delle pulizie per te!

