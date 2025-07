xAI di Elon Musk: il progetto Skippy tra privacy, AI e volti dei dipendenti

Nel cuore dell’innovazione tecnologica si cela spesso una zona grigia in cui il progresso si scontra con le istanze di tutela dei diritti individuali. È quanto emerge dal recente caso che coinvolge xAI, la società di intelligenza artificiale guidata da Elon Musk, e il suo discusso Progetto Skippy.

Un’iniziativa interna che, pur mirando a potenziare la comprensione delle emozioni umane da parte delle macchine, solleva interrogativi pressanti su privacy, limiti etici e consenso informato dei lavoratori.

Cos'è il Progetto Skippy?

Il Progetto Skippy ha visto la partecipazione attiva di oltre duecento dipendenti, trasformati in veri e propri AI tutors. Il loro compito? Registrare brevi video, della durata compresa tra i 15 e i 30 minuti, in cui mettere in scena una gamma di espressioni facciali e reazioni emotive durante conversazioni simulate.

Queste sessioni, strutturate per alternare il ruolo di “host” – che doveva mantenere l’inquadratura stabile – e quello di utente, lasciato libero di muoversi in modo naturale, avevano lo scopo di fornire dati “imperfetti” ma autentici. Un approccio pensato per rispecchiare la spontaneità e le imperfezioni tipiche delle videochat quotidiane, elementi fondamentali per addestrare sistemi di intelligenza artificiale come Grok a interpretare in modo più accurato il linguaggio non verbale umano.

Raccolta di dati biometrici

La raccolta di questi dati biometrici non si è però limitata all’aspetto tecnico. Prima di prendere parte al progetto, ai dipendenti è stato chiesto di firmare un modulo che concedeva a xAI diritti perpetui sull’utilizzo della propria immagine, sia per l’addestramento che per la promozione di prodotti commerciali.

Nonostante le rassicurazioni fornite dall’azienda, secondo cui i volti dei partecipanti non sarebbero mai stati impiegati direttamente in produzione, la formulazione ambigua dei termini di consenso ha generato non pochi timori. Numerosi lavoratori hanno infatti espresso preoccupazione per il possibile impiego futuro delle proprie sembianze in contesti non autorizzati o difficilmente prevedibili, soprattutto alla luce della crescente sofisticazione delle tecnologie di replica digitale.

Tensioni e ansie per gli usi dei volti

La vicenda del Progetto Skippy mette in luce le crescenti tensioni che attraversano il settore tecnologico in merito all’utilizzo dei dati biometrici dei dipendenti per scopi di addestramento dell’AI.

La promessa che “il volto non arriverà mai in produzione” non è bastata a placare le ansie, soprattutto in assenza di una definizione chiara dei limiti e delle modalità di impiego di queste informazioni sensibili. Di fronte a una clausola di consenso giudicata da molti troppo vaga, diversi lavoratori hanno scelto di non aderire al progetto, preferendo tutelare la propria identità digitale.