X Premium+: aumenta il prezzo del 30%, quanto costa adesso

X ha annunciato un aumento del 30% del prezzo del suo abbonamento più costoso, X Premium+. A partire dal 21 dicembre 2024, il costo mensile di X Premium+ è passato da 16 a 22 dollari (circa 20€). Gli utenti che hanno già sottoscritto l'abbonamento continueranno a pagare il prezzo precedente fino al prossimo ciclo di fatturazione, che avverrà a gennaio 2025.

Secondo X, l'incremento dei prezzi è necessario per finanziare il continuo sviluppo dei suoi servizi, tra cui l'integrazione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale e il miglioramento del modello di condivisione dei ricavi per i creatori di contenuti. X Premium+ offre agli abbonati un'esperienza senza pubblicità e consente di utilizzare in modo illimitato i modelli di AI della piattaforma, come il chatbot Grok.

L'incremento del prezzo servirà anche a sostenere il nuovo sistema di revenue sharing, che premia i creatori di contenuti in base all'engagement generato dagli utenti paganti, invece che sulle visualizzazioni degli annunci pubblicitari. In questo modo, la piattaforma punta a incentivare la partecipazione attiva degli utenti premium, migliorando al contempo la ricompensa per i creatori.

In che momento si trova X? Che cosa rappresenta l'incremento del prezzo di X Premium+?

Questo aumento di prezzo arriva in un momento cruciale per X, che sta cercando di diversificare le proprie fonti di reddito e di investire in modo significativo nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. È interessante notare che lo sviluppo dell'IA della piattaforma è gestito da xAI, una società separata ma strettamente legata a X. Recentemente, xAI ha raccolto ben 6 miliardi di dollari in un round di finanziamento di Serie C, portando il totale degli investimenti ricevuti a 12 miliardi di dollari.

L'incremento del prezzo di X Premium+ rappresenta una sfida per la piattaforma, che dovrà trovare un equilibrio tra l'esigenza di aumentare i ricavi e la necessità di mantenere gli utenti soddisfatti, evitando di compromettere la loro fedeltà alla piattaforma.