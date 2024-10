X oggi vale molto meno di quanto è stata acquistata da Elon Musk

L’acquisizione di Twitter, ribattezzato X, da parte di Elon Musk continua a far discutere, rivelandosi sempre più un investimento problematico. Secondo un recente rapporto pubblicato da Fidelity, il valore della piattaforma social sarebbe crollato in modo vertiginoso, attestandosi a meno di un quarto rispetto ai 44 miliardi di dollari che il miliardario aveva pagato nel 2022 per la sua acquisizione.

Quando Musk ha acquistato Twitter, la cifra record ha attirato l'attenzione di tutto il mondo, sollevando aspettative e interrogativi sul futuro del social network. Tuttavia, le scelte fatte successivamente e le turbolenze interne che hanno caratterizzato la gestione di X hanno influito in maniera significativa sulla valutazione dell’azienda.

Il fondo d'investimento Fidelity, che possiede una quota di partecipazione in X, ha segnalato che il valore di tale partecipazione si è ridotto quasi della metà da quando Musk ha assunto il controllo della piattaforma. Questo è un indicatore preoccupante del declino che ha colpito la società sotto la nuova guida.

Il valore di X oggi è inferiore ai 10 miliardi di dollari

Attualmente, X viene valutato intorno ai 9,4 miliardi di dollari, una cifra molto inferiore rispetto a quella investita inizialmente da Musk e dagli altri azionisti. Questa drastica riduzione del valore ha portato molti a interrogarsi sulle cause di una caduta così repentina.

Le ragioni sono molteplici e includono scelte di gestione ritenute controverse, come i significativi licenziamenti e le modifiche alle politiche di moderazione dei contenuti, che hanno alienato sia gli utenti che numerosi inserzionisti. A ciò si aggiunge l’elevata competizione nel settore dei social media, un mercato sempre più saturo e difficile.

L'acquisizione di X si sta rivelando un'impresa ad altissimo rischio per Musk. Il calo drammatico del valore della piattaforma solleva dubbi sulla capacità del magnate di rilanciare un’azienda che, al momento, sembra aver perso la rotta. Le sfide per riportare X a una posizione competitiva nel panorama dei social network appaiono enormi e complesse.