X: le modifiche alla funzione di blocco allontanano gli utenti

Elon Musk sta progettando di modificare il modo in cui funziona il blocco su X, con un cambiamento che potrebbe allontanare una parte significativa degli utenti. La nuova politica permetterà a coloro che sono stati bloccati di continuare a vedere i post pubblici dell'utente che li ha bloccati, sebbene non potranno interagire con essi, né rispondere, né mettere like o condividere i contenuti.

Musk ha giustificato questa scelta affermando che il blocco dei contenuti pubblici "non ha senso", suggerendo che sarebbe più efficace un rafforzamento della funzione di silenziamento. Jack Dorsey, ex CEO e co-fondatore di Twitter, ha espresso un'opinione simile. Tuttavia, la fondatrice di Block Party, Tracy Chou, ha ribattuto che, sebbene il blocco possa essere aggirato utilizzando altri account o accedendo senza autenticazione, l’elemento di attrito creato dal blocco è cruciale per la sicurezza e la protezione degli utenti.

La migrazione di molti utenti verso altre piattaforme

Molti utenti di X hanno condiviso la preoccupazione di Chou, spingendo un numero crescente di persone a cercare alternative come Bluesky, che ha visto una notevole crescita nelle iscrizioni negli ultimi giorni, raggiungendo oltre un milione di nuovi utenti in breve tempo. Nonostante sia difficile dire se questo fenomeno si tradurrà in un uso a lungo termine, l’impatto di questo cambiamento appare più sostanziale rispetto ad altre modifiche recenti, come il rebranding da Twitter a X.

La nuova politica sembra più orientata a tutelare coloro che vengono bloccati, permettendo loro di monitorare eventuali contenuti dannosi postati dagli utenti che li hanno bloccati. Tuttavia, figure come Claire Waxman, commissaria per le vittime a Londra, e studiosi come Colten Meisner, sottolineano che questo cambiamento potrebbe mettere in pericolo le vittime di molestie e persecuzioni, facilitando i comportamenti abusivi. Meisner aggiunge che la decisione riflette una tendenza nelle scelte di Musk, che sembra plasmare le politiche della piattaforma seguendo le proprie convinzioni personali e motivazioni vendicative.