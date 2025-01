X avvia collaborazione con Visa per pagamenti P2P: X Money

X, la piattaforma social di Elon Musk, ha annunciato una nuova alleanza con Visa per sviluppare X Money, un prodotto dedicato ai pagamenti peer-to-peer (P2P). La collaborazione tra le due aziende utilizzerà Visa Direct, il sistema di trasferimenti di denaro in tempo reale di Visa, per semplificare e velocizzare diverse operazioni finanziarie sulla piattaforma.

Tra le principali funzionalità di X Money ci saranno la possibilità di ricaricare il wallet digitale, collegare una carta di debito per effettuare pagamenti ad altri utenti e trasferire denaro direttamente su un conto bancario.

L'annuncio è stato fatto dalla CEO di X, Linda Yaccarino, che ha anche anticipato ulteriori novità su X Money che arriveranno nel corso del 2025. Tuttavia, al momento, si tratta solo di una presentazione della partnership, mentre il prodotto vero e proprio non è ancora stato lanciato.

Un'idea già espressa ampiamente da Elon Musk

L’idea di integrare servizi finanziari su X era stata espressa da Musk fin dal suo arrivo alla guida della piattaforma. Inizialmente, si parlava della possibilità di usare X per inviare mance ai creator o ottenere rendimenti sui saldi mantenuti all’interno della piattaforma. Successivamente, X ha ottenuto le licenze necessarie per operare come trasmittente di denaro in oltre 40 stati degli Stati Uniti attraverso la sua divisione X Payments.

Recenti ricerche di sviluppatori hanno individuato tracce di codice che fanno pensare che X Money includerà funzionalità come il caricamento di fondi nel wallet e i pagamenti tra utenti. Alcuni esperti hanno suggerito che, al lancio, X Money potrebbe non essere disponibile in tutti gli stati degli Stati Uniti, ma l’intento è di ampliare progressivamente la sua diffusione.

La partnership con Visa rappresenta un passaggio cruciale per trasformare X in una vera e propria piattaforma finanziaria, integrando la potenza della rete social di X con l'affidabilità di un sistema di pagamento consolidato come quello di Visa.