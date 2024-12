Writing Tools: l'ultimo update introduce la versione 6, le novità

WritingTools, l’applicazione open-source per Windows che offre funzionalità avanzate simili a quelle di Apple Intelligence, ha appena ricevuto un aggiornamento significativo con il rilascio della versione 6. Questo update introduce una serie di novità e miglioramenti che promettono di migliorare l’esperienza d’uso e ampliare le capacità dell’applicazione.

Tra le funzionalità principali della nuova versione spicca la modalità chat migliorata, ora dotata di una finestra dedicata che ricorda il design di strumenti come Copilot o l’app ChatGPT. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di creare sintesi testuali e di copiare facilmente le risposte in formato markdown, rendendo l’applicazione ancora più versatile per gli utenti che lavorano con testi e contenuti digitali.

Sul fronte dell’usabilità, WritingTools offre ora un’interfaccia delle impostazioni più semplice e intuitiva. Sono state aggiunte opzioni come l’avvio automatico all’accensione del PC e il controllo automatico degli aggiornamenti, che rendono l’utilizzo quotidiano più fluido. Anche l’applicazione stessa è stata ottimizzata, con una riduzione della sua dimensione complessiva di oltre il 50%.

Ulteriori novità introdotte

Un’ulteriore novità è rappresentata dall’adozione del modello linguistico Gemini 2.0 Nano come predefinito, sebbene sia possibile utilizzare altri modelli compatibili. Per sfruttare l’app, è necessaria una chiave API di Gemini, ottenibile seguendo le istruzioni mostrate al primo avvio, e una connessione a internet attiva.

Nonostante i numerosi miglioramenti, permangono alcuni problemi tecnici noti, come la difficoltà di utilizzare alcune scorciatoie da tastiera su specifici dispositivi e un tempo di avvio iniziale leggermente più lungo, dovuto alle scansioni dei software antivirus.

Guardando al futuro, WritingTools prevede di introdurre ulteriori funzionalità, come la possibilità di personalizzare i pulsanti e le azioni associate, offrendo un livello di personalizzazione più profondo. Gratuita e disponibile su GitHub, WritingTools si conferma una soluzione eccellente per gli utenti Windows che desiderano sfruttare l’intelligenza artificiale per aumentare la produttività e semplificare il proprio lavoro quotidiano.