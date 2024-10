WordPress prende il controllo di ACF: tensioni con WP Engine

Nell'ambiente di WordPress si sta verificando una crescente tensione a seguito di un’azione controversa da parte di WordPress.org, che ha preso il controllo di un plugin molto popolare, Advanced Custom Fields (ACF), sviluppato da WP Engine, un’azienda nota per i suoi servizi di hosting specializzati in WordPress.

Matt Mullenweg, cofondatore di WordPress e CEO di Automattic, ha giustificato la decisione come necessaria per eliminare promozioni commerciali all'interno del plugin e per risolvere una vulnerabilità di sicurezza. Il plugin, dopo essere stato modificato, è stato rinominato “Secure Custom Fields” (Campi Personalizzati Sicuri).

Mullenweg non ha fornito dettagli precisi riguardo alla vulnerabilità che ha motivato l'intervento, ma ha fatto riferimento al punto 18 delle linee guida della directory dei plugin di WordPress. Questo regolamento permette al team di WordPress di rimuovere o modificare un plugin senza il consenso dello sviluppatore, quando ritenuto necessario. La mossa di WordPress sembra essere una risposta diretta a una causa legale recentemente avviata da WP Engine contro Mullenweg e Automattic.

Un contrasto diretto con la persona di Matt Mullenweg

Sebbene situazioni di questo genere non siano nuove, non si erano mai verificate con un impatto così rilevante. Mullenweg ha definito questa azione “rara e anomala”, sottolineando che si tratta di una conseguenza degli attacchi legali di WP Engine e che non prevede che accada di nuovo con altri plugin.

Dall'altro lato, il team di ACF di WP Engine ha contestato la versione di Mullenweg, affermando che WordPress non ha mai forzato la presa di controllo di un plugin in questo modo, senza il consenso del suo creatore. Advanced Custom Fields è un plugin fondamentale per chi sviluppa siti WordPress, poiché permette di creare campi personalizzati che vanno oltre le opzioni standard offerte dalla piattaforma.

Pur essendo una funzionalità nativa di WordPress, ACF la rende molto più accessibile e facile da utilizzare. A causa di questa disputa, molti utenti si trovano disorientati. Quelli che non sono clienti di WP Engine, Flywheel o ACF Pro dovranno seguire le istruzioni del team ACF per scaricare manualmente la versione originale del plugin, al fine di continuare a ricevere aggiornamenti.