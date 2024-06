Windows 11: Recall analizzerà rapidamente elementi su schermo

Microsoft ha rilasciato silenziosamente una nuova funzionalità di Recall, il suo strumento AI che sta tanto facendo parlare di sé in queste ultime settimane. Dopo aver posticipato il suo lancio ufficiale (previsto per il 18 giugno, insieme ai PC Copilot+) per problemi di privacy, l’azienda di Redmond ha deciso di apportare alcuni miglioramenti a Recall, in modo che sia sicura ed efficiente per gli utenti. Questi sono stati scoperti dal leaker Albacore (@thebookisclosed) nell'ultima build di Windows 11 Canary, ovvero la numero 26236.5000. Per cominciare, premendo la combinazione Win + Shift + D si avvia una nuova utility Screenray. Questa consente di analizzare rapidamente ciò che è sullo schermo e ottenere traduzioni, approfondimenti extra da Copilot e altro ancora.

L’home page di Recall ha ricevuto una riprogettazione. Il cambiamento più grande è stato l’introduzione di una nuova sezione Argomenti con istantanee disposte in un elenco in stile griglia. Quando si avvia Recall, Windows 11 non crea più uno screenshot, ma apre una nuova home page. Tuttavia, è ancora presente il pulsante per creare una nuova istantanea. Ogni screenshot analizzato riceve il suo tag, che si può poi trovare nella sezione Argomenti. È anche possibile assegnare tag personalizzati alle raccolte di screenshot e filtrare i risultati della ricerca per app.

Windows 11: migliorata l’AI di Copilot su Recall

Un'altra aggiunta a Recall è una migliore integrazione di Copilot, che stranamente mancava nella versione iniziale. Cliccando su qualsiasi elemento su un'istantanea verrà visualizzato un menu con varie funzionalità, come la descrizione di un'immagine, la ricerca di immagini simili, la creazione di immagini simili, la copia e l'avvio di altre app. Per ora, tutto ciò che riguarda Recall è nascosto nelle build di anteprima di Windows 11. Microsoft prevede di fornire agli Insider l'accesso a Recall nel prossimo futuro, ma verrà richiesto di possedere un PC Copilot+. Per far funzionare tale strumento, gli utenti con ARM64 più vecchio dovranno utilizzare hack di terze parti.