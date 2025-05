Wikimedia Foundation svela la nuova strategia per implementare l'AI in Wikipedia

L'intelligenza artificiale deve essere uno strumento di supporto, non un sostituto del lavoro umano. È questa la visione espressa dalla Wikimedia Foundation nella presentazione della sua nuova strategia triennale per l'implementazione dell'AI. L'organizzazione che gestisce Wikipedia ha deciso di mettere al centro le persone, utilizzando la tecnologia per potenziare - e non rimpiazzare - l'operato della sua comunità di volontari.

L'annuncio, avvenuto ieri 30 aprile 2025, rappresenta un momento cruciale per l'utilizzo della intelligenza artificiale in ambito editoriale. La fondazione mira a sviluppare soluzioni tecnologiche in grado di eliminare le barriere tecniche, permettendo agli editori di concentrarsi sulla qualità dei contenuti, anziché sugli aspetti procedurali e ripetitivi del lavoro.

In un contesto globale in cui l'AI è spesso vista come una minaccia per i posti di lavoro, specialmente nel settore della creazione di contenuti, la Wikimedia Foundation propone un modello alternativo. I flussi di lavoro assistiti dall'AI saranno progettati per automatizzare le operazioni ripetitive, liberando tempo prezioso per gli editori, che potranno dedicarsi alle attività più complesse come la deliberazione e la costruzione del consenso, elementi centrali del processo editoriale di Wikipedia.

Uso di tecnologie open-source

Chris Albon e Leila Zia, figure chiave nel settore tecnologico della fondazione, hanno sottolineato che questa strategia si basa su principi etici come la privacy, i diritti umani e la trasparenza. Inoltre, un'importanza particolare sarà attribuita all'uso di tecnologie open-source e al rispetto della diversità linguistica, un aspetto cruciale per una piattaforma globale come Wikipedia. La traduzione automatica rappresenta un'area di interesse specifico, in quanto può favorire l'accesso alla conoscenza in lingue meno rappresentate.

Con l'avanzare dei modelli di AI generativi, noti per le loro imprecisioni, diventa sempre più essenziale mantenere database di conoscenza affidabili. La strategia della Wikimedia Foundation punta a preservare l'accuratezza di Wikipedia come fonte informativa di riferimento, rafforzando il suo ruolo come pilastro della conoscenza collettiva.

Questo approccio si distingue nettamente dalle tendenze di molte organizzazioni che integrano l'AI con l'obiettivo di ridurre l'intervento umano. La fondazione, invece, cerca di stabilire un equilibrio virtuoso tra innovazione tecnologica e contributo umano, riconoscendo il valore insostituibile della comunità di volontari. Attraverso queste strategie AI, la Wikimedia Foundation dimostra che l'innovazione può essere etica e responsabile, mantenendo al centro il ruolo dell'essere umano. Wikipedia si propone così come un esempio virtuoso di come l'intelligenza artificiale possa essere implementata in modo etico e centrato sull'uomo.