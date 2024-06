Widget dei Contatti Google: notifiche, posizioni e promemoria

L'ultimo aggiornamento dell'app Contatti Google, rilasciato il mese scorso, è ora ufficiale, come confermato da Google tramite la pagina dell'app sul Play Store. Le nuove funzionalità del widget dei Contatti Google offrono agli utenti la possibilità di visualizzare e rispondere direttamente alle notifiche di alcune app, rendendolo ancora più versatile e utile.

Per utilizzare il nuovo widget, basta tenere premuto a lungo su uno spazio vuoto della schermata iniziale e selezionare "Widget" dal menu che appare. Successivamente, scorri verso il basso fino a trovare "Contatti", tocca un widget e posizionalo sulla schermata iniziale. È possibile ridimensionare il widget a piacimento. Una volta posizionato, seleziona un contatto per il widget.

Quando quel contatto invierà un messaggio, un'icona di notifica comparirà nell'angolo in alto a destra del widget. Dopo aver concesso l'accesso alle notifiche, gli utenti potranno visualizzare sul widget anche gli SMS dall'app Messaggi di Google e i messaggi da app come WhatsApp. Questi messaggi possono essere visualizzati direttamente dal widget e risposti utilizzando una delle risposte predefinite di "Risposta intelligente".

Posizioni condivise e promemoria: ulteriori novità per il widget Contatti Google

È importante notare che, al momento, il widget mostra solo un messaggio alla volta. Tuttavia, se il contatto invia più messaggi consecutivi, il widget avviserà l'utente della presenza di nuovi messaggi. Un'altra interessante funzionalità introdotta è la visualizzazione delle posizioni condivise da Google Maps. Toccando il widget, l'utente verrà indirizzato alla pagina del profilo del contatto, dove sarà possibile vedere la città o il quartiere attuale in cui si trova il contatto.

L'aggiornamento include anche una nuova funzionalità per i promemoria. Ora è possibile impostare un'ora specifica per ricevere promemoria. Per farlo, tocca il widget del contatto per accedere alla sua pagina del profilo, seleziona "Promemoria" dalle impostazioni del contatto e crea un nuovo promemoria o scegli uno esistente. Successivamente, imposta l'ora in cui desideri ricevere la notifica dell'evento.

Grazie a queste nuove funzionalità, il widget dei Contatti Google diventa uno strumento ancora più potente per gestire rapidamente notifiche, visualizzare posizioni e impostare promemoria personalizzati, tutto direttamente dalla schermata iniziale.