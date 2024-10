WhatsApp su iOS: nuovo widget personalizzato e zoom per le foto

WhatsApp continua a migliorare la propria app per iOS, introducendo nuove funzionalità che puntano a rendere l'esperienza utente più immediata e flessibile. Tra le novità principali troviamo un widget personalizzabile per la schermata Home e miglioramenti significativi alla gestione della fotocamera.

Il nuovo widget consente agli utenti di accedere rapidamente alle loro chat direttamente dalla schermata principale dell'iPhone. Grazie a questa funzionalità, si può scegliere tra diverse modalità di visualizzazione: ad esempio, è possibile visualizzare le conversazioni più recenti, i contatti preferiti, quelli fissati in alto o con cui si interagisce più frequentemente.

Questa opzione permette di avere sempre a portata di mano le conversazioni più rilevanti, senza dover necessariamente aprire l'applicazione ogni volta. Questo aggiornamento rende la gestione delle comunicazioni quotidiane ancora più rapida ed efficiente.

Le novità in termini di fotocamera

Un'altra novità riguarda la fotocamera integrata in WhatsApp. Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti iOS possono ora sfruttare uno zoom più versatile, che va da 0.5x a 3x. Questo consente di catturare immagini con maggiore precisione o di inquadrare meglio la scena, rendendo l'app più utile anche per la condivisione di foto. La possibilità di zoomare in modo più dettagliato migliora notevolmente l’esperienza fotografica per chi usa WhatsApp anche come strumento di comunicazione visiva.

Inoltre, gli aggiornamenti di stato beneficiano di una nuova funzione: da ora è possibile menzionare altre persone negli stati utilizzando il simbolo "@". Questo aggiunge un tocco interattivo agli aggiornamenti di stato, permettendo di coinvolgere altri contatti in modo simile a quanto già avviene nelle chat.

Questa funzione rende più dinamiche le interazioni tra gli utenti, facilitando l'inclusione di specifici contatti nelle proprie storie. Le nuove funzionalità, tuttavia, non saranno immediatamente disponibili per tutti. WhatsApp ha infatti annunciato che il rilascio sarà graduale e che le novità verranno distribuite progressivamente nelle prossime settimane.