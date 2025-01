WhatsApp smetterà di funzionare dal 1° febbraio su questi telefoni

A partire dal 1° febbraio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni vecchi modelli di smartphone Android. Meta, la società proprietaria dell'app di messaggistica, ha deciso di interrompere il supporto per questi dispositivi per garantire un’esperienza utente migliore e livelli di sicurezza adeguati alle esigenze attuali.

I telefoni coinvolti sono quelli che utilizzano versioni di Android precedenti alla 5.0, un sistema operativo lanciato nel 2014. Tali dispositivi, ormai considerati superati, non sono in grado di supportare le funzionalità più recenti e le misure di sicurezza avanzate implementate da WhatsApp.

Tra i modelli che saranno interessati troviamo:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Gli utenti che possiedono uno di questi smartphone non potranno continuare a utilizzare WhatsApp dopo la scadenza, poiché non sarà possibile aggiornare il sistema operativo a una versione compatibile.

I motivi di questa decisione da parte di WhatsApp

Questa decisione è motivata da diversi fattori. In primo luogo, i dispositivi più datati non ricevono aggiornamenti di sicurezza, lasciandoli vulnerabili ad attacchi informatici. In secondo luogo, le nuove funzionalità di WhatsApp richiedono risorse hardware e software moderne, che i vecchi modelli non possono offrire. Infine, Meta punta a migliorare l’esperienza utente generale, sfruttando le prestazioni superiori degli smartphone più recenti.

Per gli utenti interessati, la soluzione più immediata è l’acquisto di un nuovo dispositivo compatibile con WhatsApp. In alternativa, è possibile optare per altre applicazioni di messaggistica disponibili sul mercato, se non si desidera cambiare smartphone.

Con questa scelta, WhatsApp ribadisce l’importanza di mantenere un ecosistema sicuro e aggiornato, sacrificando la compatibilità con i modelli più datati per adattarsi alle esigenze tecnologiche e di sicurezza del presente.