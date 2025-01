WhatsApp per iOS: presto in arrivo il supporto per account multipli

Dopo un lungo periodo di attesa, WhatsApp ha finalmente esteso la possibilità di gestire più account sulla stessa app anche per gli utenti iOS. Questo nuovo aggiornamento, disponibile nella versione beta 25.2.10.70, consente di aggiungere e passare facilmente tra account diversi, proprio come già accade da tempo su Android. Con questa novità, gli utenti di iPhone potranno gestire più numeri direttamente dalla stessa app, senza dover ricorrere a soluzioni alternative o utilizzare app separate.

Per configurare un secondo account, gli utenti iOS dovranno semplicemente scansionare un codice QR, permettendo loro di collegare l'account aggiuntivo come "secondario" o sceglierlo come principale. Ciò significa che non sarà più necessario avere più dispositivi o app separate per gestire diverse conversazioni. Questa opzione migliora notevolmente l'esperienza utente, semplificando l'accesso a tutti i propri account WhatsApp in un solo posto.

Un aggiornamento molto interessante che aumenta l'accessibilità e la fluidità d'utilizzo di WhatsApp su iOS

In precedenza, su Android, per utilizzare due account WhatsApp era necessario disporre di due SIM, dato che ogni account richiedeva un numero telefonico distinto. Anche WhatsApp Business, la versione pensata per le aziende, consentiva l'uso di un secondo account, ma imponeva l'utilizzo di un numero di telefono diverso e di un'app separata, creando così una gestione più complessa per chi aveva bisogno di utilizzare più numeri per scopi personali e professionali.

Con l'arrivo di questa funzione su iOS, WhatsApp rende molto più semplice e comoda la gestione di più account, rispondendo alle esigenze di chi, per lavoro o altre necessità, deve tenere traccia di numeri separati senza complicazioni. L'aggiornamento rappresenta un importante passo avanti per migliorare la flessibilità dell'app e rendere l’esperienza più funzionale e adatta alle diverse necessità degli utenti.