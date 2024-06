WhatsApp: nuove funzioni in arrivo per la sezione "canali"

WhatsApp, l'app di messaggistica di proprietà di Meta, sta introducendo nuove funzionalità per migliorare l'esperienza utente all'interno della sezione "Canali". Attualmente, alcuni utenti beta selezionati su Android stanno testando due importanti novità: l'appuntamento dei canali e le azioni di massa sui canali.

La prima novità riguarda la possibilità di appuntare i canali. Gli utenti potranno ora fissare in cima all'elenco fino a due canali preferiti. Questa funzione offre un accesso rapido ai canali più seguiti, eliminando la necessità di scorrere lunghe liste per trovare i propri contenuti preferiti.

Per appuntare un canale, basta tenere premuto su di esso e selezionare l'opzione "Appunta". Questo rende l'esperienza utente più comoda, risparmiando tempo e migliorando la fruizione dei contenuti preferiti.

Azioni multiple sui canali: fluidità e intuitività

La seconda novità introduce le azioni di massa sui canali. Questa funzione consente di eseguire azioni multiple su più canali contemporaneamente, come silenziarli, marcarli come letti o appuntarli. Gli utenti possono selezionare più canali e, premendo l'icona con i tre punti, accedere alle opzioni di azione di massa. Questa funzionalità rende la gestione di un numero elevato di canali più efficiente e meno dispendiosa in termini di tempo.

Queste nuove funzionalità sono pensate per migliorare l'organizzazione e la personalizzazione della sezione "Canali" su WhatsApp. Appuntare i canali preferiti consente un accesso immediato ai contenuti che l'utente segue con maggiore interesse, rendendo l'esperienza di navigazione più fluida e intuitiva. Allo stesso tempo, le azioni di massa semplificano la gestione dei canali, permettendo agli utenti di controllare meglio le notifiche e di mantenere l'ordine all'interno dell'app.

Le nuove funzionalità di WhatsApp stanno attualmente venendo testate su un numero limitato di utenti beta Android. Questo test iniziale aiuta a individuare eventuali problemi e a raccogliere feedback utili prima del rilascio ufficiale. Si prevede che queste funzioni saranno rese disponibili a tutti gli utenti nelle prossime settimane, migliorando significativamente l'esperienza di utilizzo della sezione "Canali".