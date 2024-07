WhatsApp: lotta allo con le "schede di contesto" nei gruppi

Meta ha introdotto una nuova funzionalità per contrastare la diffusione di spam nei gruppi di WhatsApp: le "schede di contesto". Questa innovazione mira a ridurre la diffusione di contenuti indesiderati e dannosi nella piattaforma di messaggistica. La novità consiste nel fornire agli utenti una "scheda di contesto" quando vengono aggiunti a un gruppo da un numero sconosciuto.

Questa scheda contiene informazioni essenziali che aiutano a valutare l'affidabilità del gruppo. Le informazioni mostrate includono il nome del creatore del gruppo, la data e l'ora di creazione, una breve descrizione del gruppo, e se l'utente è stato aggiunto da un contatto presente nella sua rubrica. Questo permette agli utenti di avere una chiara visione del gruppo in cui sono stati inseriti, facilitando la decisione se rimanere o abbandonare il gruppo.

Accanto alla scheda informativa, gli utenti troveranno un pulsante che consente di lasciare immediatamente il gruppo qualora non desiderino farne parte. Inoltre, la scheda fornisce un link che rimanda a una pagina con informazioni dettagliate sugli strumenti di sicurezza di WhatsApp, supportando gli utenti nella protezione contro spam, truffe e altri rischi online.

A breve disponibile la nuova funzione "schede di contesto"

L'introduzione delle "schede di contesto" per i gruppi è simile a quanto già disponibile per le chat individuali con contatti non presenti nella rubrica. In tali casi, gli utenti possono scegliere se aggiungere il contatto, bloccarlo o eliminare la conversazione, garantendo un'esperienza più sicura e controllata.

Secondo l'annuncio di Meta, questa funzione sarà disponibile a tutti gli utenti di WhatsApp nelle prossime settimane, rappresentando un significativo passo avanti nella sicurezza dell'applicazione. Fornendo informazioni chiare e immediate, Meta aiuta gli utenti a identificare gruppi potenzialmente pericolosi, permettendo di prendere decisioni informate su come interagire con essi.

L'introduzione delle "schede di contesto" dimostra l'impegno di Meta nella lotta contro lo spam e le attività dannose online. Questa nuova funzione rappresenta uno strumento prezioso per navigare più sicuri nell'ecosistema di WhatsApp, offrendo agli utenti maggiori strumenti per proteggersi e mantenere un'esperienza di messaggistica più sicura e piacevole.