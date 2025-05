WhatsApp: in arrivo una nuova funzione AI per utenti iOS che cambierà la gestione di foto profilo e icone di gruppo

WhatsApp, con una nuova funzionalità, modifica la gestione delle foto, sarà possibile generare automaticamente foto profilo e icone di gruppo grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Questa innovazione permette agli utenti di creare immagini personalizzate semplicemente descrivendo ciò che desiderano vedere, aprendo la strada a una personalizzazione senza precedenti.

La piattaforma di messaggistica più popolare al mondo ha introdotto questa funzione innovativa basata sulla tecnologia Meta AI, progettata per trasformare descrizioni testuali in immagini visivamente accattivanti come riportato dal noto e affidabile portale di comunicazione WABetaInfo. Inizialmente disponibile per un ristretto gruppo di beta tester su iOS (versione 25.16.10.70), la funzione sta gradualmente raggiungendo un pubblico più ampio, ampliando le possibilità creative degli utenti.

Come Personalizzare con l'AI

Il processo per utilizzare questa nuova funzionalità è stato pensato per essere semplice e intuitivo. Gli utenti possono accedere all’opzione tramite le impostazioni del profilo, dove troveranno una sezione dedicata alla creazione di foto profilo generate dall’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i gruppi, il percorso è altrettanto diretto: è sufficiente navigare nelle informazioni della conversazione collettiva e selezionare l’opzione per modificare le icone di gruppo attraverso un prompt testuale.

Questa soluzione rappresenta un’alternativa ideale per chi preferisce non utilizzare immagini personali per motivi di privacy, per chi non dispone di foto profilo aggiornate o per chi desidera semplicemente esplorare nuove forme di espressione creativa. Inoltre, nel contesto dei gruppi, la funzione consente di rappresentare in modo efficace interessi comuni, come hobby, eventi o tematiche specifiche, rendendo ogni conversazione unica e distintiva.

Distribuzione Strategica

Sebbene inizialmente pensata per un pubblico limitato, alcuni utenti della versione stabile di WhatsApp per iOS hanno già segnalato l’accesso alla funzionalità, suggerendo una distribuzione graduale. Questa strategia, tipica di Meta, tiene conto di fattori come l’interazione degli utenti e le normative locali, garantendo un’implementazione fluida e ben calibrata.

Con l’espansione della disponibilità, si prevede che un numero sempre maggiore di utenti potrà sperimentare i vantaggi di questa tecnologia. L’approccio progressivo consente a Meta AI di raccogliere feedback preziosi, migliorando ulteriormente l’esperienza utente e assicurando che la funzionalità soddisfi le aspettative di un pubblico globale.