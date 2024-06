WhatsApp: in arrivo risposte rapide ai video e notifiche migliorate

WhatsApp sta introducendo nuove funzionalità per migliorare l'esperienza utente su Android e iOS, con alcune novità che potrebbero rendere l'utilizzo dell'applicazione ancora più intuitivo e dinamico. Tra le principali innovazioni in fase di test, troviamo una scorciatoia per rispondere rapidamente ai video e un sistema di notifiche avanzato per i caricamenti multimediali.

Sulla piattaforma Android, la versione beta 2.24.14.5 introduce una scorciatoia che consente agli utenti di rispondere istantaneamente ai messaggi video. Questa funzione, che appare accanto al messaggio video nella chat, permette di avviare la registrazione di una risposta video con un semplice tocco, senza dover aprire manualmente la funzione delle note video. Tale caratteristica è particolarmente utile nelle conversazioni dinamiche che includono video brevi, facilitando una comunicazione più rapida e fluida.

Miglioramento delle notifiche in caso di caricamenti multimediali

Un'altra importante novità in fase di test su Android è il miglioramento delle notifiche per i caricamenti multimediali. Le notifiche, visualizzate direttamente sulla schermata di blocco, forniscono aggiornamenti in tempo reale sull'avanzamento del caricamento di file audio, immagini o video. In caso di interruzione o pausa del caricamento a causa di una connessione instabile, l'utente viene avvisato e ha la possibilità di riprendere il processo direttamente dall'app, migliorando così l'affidabilità e la trasparenza durante il trasferimento di file.

Anche su iOS, la versione beta 24.13.10.71 introduce un sistema di notifiche avanzato per i caricamenti multimediali. Analogamente alla versione Android, queste notifiche appaiono sulla schermata di blocco e mostrano una stima del tempo residuo per il completamento del caricamento, oltre a fornire la possibilità di visualizzare i file in fase di caricamento. In caso di interruzione, l'utente viene informato e può riprendere il caricamento direttamente dall'app.

Le funzionalità sono attualmente in fase di test e non sono ancora disponibili per tutti gli utenti, ma è probabile che vengano rilasciate al pubblico nelle prossime settimane o mesi. Queste novità evidenziano l'impegno continuo di WhatsApp nel migliorare l'esperienza utente e nel soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti.