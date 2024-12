WhatsApp: dal 1° gennaio non funzionerà più su questi telefoni

A partire dal 1° gennaio 2025, milioni di dispositivi Android non saranno più compatibili con WhatsApp. L'app di messaggistica istantanea, utilizzata da miliardi di persone in tutto il mondo, ha scelto di interrompere il supporto per una serie di smartphone considerati obsoleti e incapaci di garantire gli standard di sicurezza e le funzionalità richieste dalla piattaforma.

Tra i modelli coinvolti ci sono dispositivi che, all'epoca del lancio, erano molto diffusi oltre a numerosi smartphone di fascia media che hanno segnato il mercato di qualche anno fa. La scelta di WhatsApp è legata alla necessità di adattarsi ai progressi tecnologici, aggiornando costantemente la piattaforma con nuove funzionalità e protocolli di sicurezza. Tuttavia, questi aggiornamenti richiedono hardware e software più recenti, che i vecchi dispositivi non sono in grado di supportare.

La motivazione principale di questa decisione è l’obsolescenza tecnologica. Molti smartphone non sono compatibili con le versioni più moderne del sistema operativo Android, indispensabili per garantire la piena operatività e sicurezza dell'applicazione. Inoltre, le specifiche tecniche dei dispositivi più datati non riescono a gestire le crescenti esigenze delle nuove funzionalità di WhatsApp. Ecco la lista dei modelli:

Samsung Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy Note 2 Samsung Galaxy Ace 2

Sony Sony Xperia Z Sony Xperia ZL Sony Xperia M

LG LG Optimus G LG Optimus L7 II LG Optimus F5

HTC HTC One X HTC Desire 500 HTC Butterfly

Huawei Huawei Ascend P1 Huawei Ascend G510 Huawei Ascend Mate

Motorola Motorola Droid Razr Motorola Moto E (prima generazione)

Altri modelli ZTE Grand S Flex Lenovo A820 Acer Liquid Z3



Cosa fare se si possiede uno di questi smartphone?

Gli utenti che possiedono uno dei dispositivi interessati, quindi, non potranno più utilizzare l'app a partire dal nuovo anno. Per continuare a comunicare tramite WhatsApp sarà necessario acquistare un telefono più recente, in grado di supportare le versioni moderne del sistema operativo Android.

Prima di sostituire il proprio dispositivo, è consigliabile effettuare un backup delle chat. Questo permetterà di trasferire facilmente tutte le conversazioni sul nuovo smartphone. Il processo di backup è semplice: basta accedere alle impostazioni di WhatsApp e seguire i passaggi indicati.

In alternativa, gli utenti possono optare per altre app di messaggistica come Telegram, Signal o Messenger, che offrono funzionalità simili e un’esperienza utente alternativa. Questa decisione rappresenta un passo inevitabile per adeguarsi al progresso tecnologico, ricordando l'importanza di aggiornare i propri dispositivi per restare al passo con le innovazioni del settore.