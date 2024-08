WhatsApp combatte lo spam: stop ai messaggi indesiderati

Ottime notizie per gli utenti di WhatsApp: la popolare app di messaggistica sta introducendo nuove misure per rendere le conversazioni più sicure e libere da interferenze indesiderate. In particolare, è in arrivo una funzione che permetterà di bloccare automaticamente i messaggi provenienti da numeri non salvati nella rubrica.

Questa novità rappresenta un passo avanti significativo nella protezione degli utenti da fastidiosi messaggi pubblicitari, truffe e altre forme di spam che possono disturbare l'esperienza di utilizzo. Per usufruire di questa nuova funzionalità, sarà sufficiente accedere alle impostazioni di WhatsApp e selezionare la sezione "Privacy".

Qui sarà possibile attivare un nuovo interruttore che bloccherà automaticamente i messaggi provenienti da numeri sconosciuti, impedendo così che possano raggiungere la nostra chat. Questa funzione è progettata per migliorare la privacy degli utenti, permettendo loro di filtrare i contatti non desiderati in modo semplice ed efficace.

Protezione personalizzata e capacità di distinguere tra singoli messaggi e campagne spam

WhatsApp ha inoltre pensato a come garantire una protezione personalizzata per ciascun utente. Ad esempio, se un nuovo contatto ci invia un messaggio subito dopo essere stato aggiunto alla nostra rubrica, la nuova funzione non bloccherà la comunicazione.

Inoltre, l'app è in grado di distinguere tra un singolo messaggio e una campagna di spam più aggressiva, intervenendo solo in quest'ultimo caso. Questo approccio garantisce che la funzione blocchi solo i messaggi realmente indesiderati, evitando false segnalazioni o blocchi eccessivi.

Attualmente, questa nuova opzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per tutti gli utenti. Tuttavia, è previsto che la funzione venga presto rilasciata a livello globale, rendendo possibile per tutti godere di una maggiore tranquillità durante l'uso quotidiano di WhatsApp. Questa nuova funzionalità rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro lo spam. Con la sua implementazione, gli utenti potranno godere di una maggiore serenità nelle loro conversazioni, senza l'inconveniente di messaggi indesiderati che interrompono le loro chat.