WhatsApp cambia la gestione dei contatti: puoi salvarli nell'app

WhatsApp sta per rivoluzionare la gestione dei contatti all'interno della sua piattaforma con una nuova funzionalità che consente agli utenti di salvare i contatti direttamente nell'app, senza dipendere dalla rubrica del proprio smartphone. Questa novità rappresenta un grande cambiamento, soprattutto per coloro che riscontrano difficoltà nella gestione dei contatti sul proprio dispositivo o per chi utilizza WhatsApp su più account.

Fino a questo momento, la gestione dei contatti su WhatsApp era legata strettamente alla rubrica del telefono, il che poteva creare problemi in caso di smarrimento del dispositivo o di mancanza di un backup adeguato dei numeri di telefono. Grazie alla nuova funzione, gli utenti avranno la possibilità di memorizzare i contatti direttamente all'interno dell'applicazione su WhatsApp Web e su Windows, rendendo la gestione più sicura e autonoma rispetto al dispositivo.

Inoltre, Meta ha annunciato che questa funzionalità verrà estesa progressivamente anche ad altri dispositivi collegati allo stesso account WhatsApp, permettendo una sincronizzazione efficace e semplificata dei contatti tra più piattaforme.

La tecnologia alla base di questa innovazione

La tecnologia alla base di questa innovazione è denominata Identity Proof Linked Storage (IPLS), che garantisce un alto livello di protezione e riservatezza per i dati sensibili degli utenti. I contatti, inclusi nomi e numeri di telefono, saranno crittografati, assicurando che possano essere visualizzati solo dal proprietario dell'account.

Jessica Maskell, portavoce di WhatsApp, ha spiegato che questa novità sarà seguita da un ulteriore sviluppo: l'introduzione di un sistema di username che renderà non più necessario il numero di telefono per identificarsi su WhatsApp. Questa caratteristica avvicina la piattaforma a soluzioni già adottate da altre app di messaggistica crittografata, come Signal, che da tempo offre la possibilità di utilizzare username.

L'introduzione di queste nuove opzioni segna un importante progresso verso una gestione più flessibile e sicura dei contatti, assicurando agli utenti una maggiore tranquillità riguardo alla sicurezza e all'accessibilità dei propri numeri, anche in caso di problemi con il telefono.