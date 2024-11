WhatsApp Beta per Android: presente bug dello schermo verde

Il recente aggiornamento della versione beta di WhatsApp per Android ha portato con sé un grave problema che sta rendendo l'applicazione inutilizzabile per molti utenti. In particolare, la versione beta 2.24.24.5 presenta un fastidioso bug dello schermo verde, che sta causando parecchi disagi. Diversi utenti, sia sulla piattaforma X che su Reddit, hanno segnalato il problema. Quando si tenta di aprire una chat, lo schermo diventa completamente verde, impedendo di fatto qualsiasi tipo di interazione con l'app.

Alcuni utenti hanno provato a risolvere il problema seguendo i metodi tradizionali: riavviare il telefono, cancellare la cache dell'app, o forzare l'interruzione di WhatsApp. Tuttavia, nessuna di queste soluzioni sembra essere efficace. Anche la disinstallazione e la successiva reinstallazione della beta non risolvono la situazione. Di conseguenza, questo bug sembra essere più profondo e necessita di un intervento diretto da parte degli sviluppatori di WhatsApp.

Un bug che ha reso impossibile sperimentare delle funzioni

Il problema, fortunatamente, sembra limitato alle versioni beta 2.24.24.5 e, in alcuni casi, anche alla versione 2.24.24.4. Queste versioni includono diverse novità in fase di test, come la possibilità di eliminare i filtri chat preimpostati, un nuovo sticker interattivo "Add Yours" per gli aggiornamenti di Stato, una versione più minimale del tema chiaro e un'opzione di ricerca all'interno dei canali. Tuttavia, il bug dello schermo verde ha reso impossibile per molti utenti sperimentare queste nuove funzionalità.

Essendo una versione beta, è normale che possano presentarsi bug e problemi tecnici, dato che queste versioni servono proprio per individuare e risolvere eventuali errori prima del rilascio ufficiale. Gli utenti che riscontrano questo problema sono quindi invitati a disinstallare la beta e passare alla versione stabile di WhatsApp disponibile sul Google Play Store. In questo modo, si potrà tornare a utilizzare l'app senza interruzioni mentre si attende che gli sviluppatori rilascino un aggiornamento correttivo per risolvere il problema dello schermo verde.