WhatsApp: arriva la trascrizione dei messaggi vocali per Android

Dopo oltre un anno di attesa, gli utenti Android possono finalmente gioire: WhatsApp sta implementando la tanto desiderata funzione di trascrizione dei messaggi vocali. Questa innovazione, tanto attesa quanto necessaria, è attualmente in fase di distribuzione tramite il canale beta dell'applicazione.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la funzione è già disponibile per alcuni utenti che hanno installato la versione beta 2.24.15.5 di WhatsApp. Per chi è iscritto al programma beta e ha ricevuto questa funzione, l'attivazione è semplice: basta accedere alle Impostazioni dell'app e selezionare la voce "Chat".

Una volta abilitata la trascrizione, WhatsApp richiederà il download di un pacchetto di dati relativo alla lingua desiderata. Questo perché la trascrizione avviene direttamente sul dispositivo, sfruttando il riconoscimento vocale integrato.

La lista delle lingue supportate (al momento) per la trascrizione dei messaggi vocali

I dati sono crittografati end-to-end, garantendo così la privacy degli utenti. Da quel momento, i messaggi vocali ricevuti verranno automaticamente trascritti e il testo apparirà nella lingua selezionata direttamente nella bolla del messaggio vocale.

Attualmente, la trascrizione è disponibile per le seguenti lingue: Inglese, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo e Hindi. Questa scelta linguistica iniziale indica che WhatsApp sta concentrando la distribuzione della funzione su regioni dove queste lingue sono maggiormente parlate. Tuttavia, considerando che la versione iOS dell'app supporta un numero maggiore di lingue, è probabile che questa funzione venga estesa ad altre lingue e regioni nel prossimo futuro.

Nonostante WhatsApp non abbia ancora comunicato ufficialmente i tempi di rilascio per la versione stabile dell'app, è ragionevole aspettarsi che la trascrizione dei messaggi vocali sarà disponibile per tutti gli utenti Android entro le prossime settimane. Questa funzione rappresenta un grande passo avanti per migliorare l'accessibilità e l'usabilità dell'applicazione, permettendo a chiunque di leggere il contenuto dei messaggi vocali senza dover necessariamente ascoltarli.