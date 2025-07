WhatsApp Android Beta: al lavoro per introdurre le chat vocali con Meta AI

L’ultima novità relativa alla beta Android di WhatsApp riguarda l’introduzione delle chat vocali in tempo reale con Meta AI, una soluzione che mira a rendere l’interazione con l’intelligenza artificiale ancora più intuitiva, accessibile e naturale per milioni di utenti in tutto il mondo. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante verso un’esperienza digitale più ricca e versatile, soprattutto per chi cerca modalità di comunicazione sempre più rapide e immediate.

WhatsApp Android Beta: chiacchiera con Meta AI

La nuova funzionalità, attualmente in fase di distribuzione graduale agli utenti che partecipano al programma beta tester della versione Android 2.25.21.21, come riportato da WABetaInfo, introduce un modo nuovo (per la piattaforma) di interagire con gli assistenti virtuali. Gli utenti possono ora avviare conversazioni vocali direttamente con Meta AI, sia dalla scheda Chat che dalla scheda Chiamate, eliminando la necessità di digitare e consentendo una comunicazione completamente hands-free.

WhatsApp Android Beta: suggerimenti predefiniti

L’interfaccia utente, progettata con grande attenzione alla semplicità e all’immediatezza, propone suggerimenti predefiniti per facilitare l’avvio delle conversazioni vocali con Meta AI. Questa soluzione si rivolge sia agli utenti esperti che ai neofiti dell’intelligenza artificiale, permettendo a tutti di sperimentare in modo semplice le potenzialità delle nuove chat vocali.

Un aspetto distintivo della funzionalità è la possibilità di “collassare” la finestra di conversazione: questa opzione consente agli utenti di continuare a interagire vocalmente con Meta AI mentre utilizzano altre applicazioni, offrendo un’esperienza di multitasking senza precedenti all’interno dell’ecosistema WhatsApp.

WhatsApp Android Beta: e la privacy?

Dal punto di vista della privacy, l’aggiornamento mantiene salda la filosofia di trasparenza che ha sempre caratterizzato WhatsApp. Ogni volta che il microfono viene attivato per una conversazione vocale, il sistema Android mostra chiaramente l’indicatore verde, segnalando agli utenti che l’accesso è in corso.

Inoltre, la possibilità di disattivare il microfono o terminare la sessione in qualsiasi momento assicura il pieno controllo sull’interazione con Meta AI. Questo aspetto è fondamentale per garantire la fiducia degli utenti e promuovere un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie basate su intelligenza artificiale.