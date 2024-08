WhatsApp: allerta per la truffa dei numeri stranieri, ecco cosa fare

Attenzione alle nuove truffe che stanno circolando su WhatsApp: si tratta di tentativi di rubare dati personali degli utenti. Negli ultimi tempi, sono sempre più frequenti le chiamate e i messaggi provenienti da numeri internazionali, soprattutto con prefissi come +62 (Indonesia), +223 (Mali) e +84 (Vietnam). Questi numeri appartengono a truffatori che cercano di ingannare le vittime per ottenere l'accesso alle loro informazioni private.

Il metodo adottato da questi malintenzionati è semplice ma pericoloso. Fingendosi conoscenti o rappresentanti di aziende affidabili, cercano di convincere l'utente a scaricare applicazioni dannose. Queste app, una volta installate sullo smartphone, consentono ai criminali di accedere a informazioni sensibili, come i contatti, le foto e i dati finanziari.

Per proteggersi da queste truffe, è importante seguire alcuni accorgimenti. Prima di tutto, non rispondere mai a chiamate o messaggi provenienti da numeri sconosciuti, specialmente se hanno prefissi internazionali sospetti. Anche quando il messaggio sembra provenire da una persona nota, è buona pratica verificare l'identità del mittente prima di rispondere.

Altri consigli per evitare di essere truffati

Evita di cliccare su link che ricevi via WhatsApp, soprattutto se arrivano da numeri che non conosci. Molti di questi link possono portare a siti web dannosi o provocare l’installazione di software malevoli sul tuo dispositivo.

Un altro consiglio utile è mantenere sempre aggiornato sia il sistema operativo del tuo telefono sia le app che utilizzi. Gli aggiornamenti software spesso includono miglioramenti della sicurezza che possono proteggerti da nuove minacce. Attivare l'autenticazione a due fattori è un altro metodo efficace per aumentare la protezione dei tuoi account, creando un ulteriore livello di sicurezza.

Infine, se ricevi un messaggio o una chiamata sospetta, segnala immediatamente il numero a WhatsApp e, se necessario, anche alle autorità competenti. Se ritieni di essere caduto in una trappola, agisci rapidamente: cambia tutte le tue password, monitora i movimenti sul tuo conto bancario e contatta la tua banca per avvisarla dell'accaduto. La prevenzione è la chiave per difendersi da queste truffe: mantieni alta la guardia e non condividere mai informazioni personali con sconosciuti.