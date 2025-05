Volvo integra Gemini: l’AI arriva nei veicoli per una guida più smart

Un salto tecnologico nel settore automobilistico vede la collaborazione tra Volvo e Google. Durante la conferenza I/O di Google, Volvo ha annunciato l'integrazione del chatbot Gemini nei suoi veicoli, segnando una svolta nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle automobili. Questa innovazione non solo migliorerà l'interazione tra conducente e veicolo, ma rafforzerà anche la posizione di Volvo come leader nell'adozione di tecnologie avanzate.

Gemini in Volvo: una comunicazione più intuitiva e naturale

La tecnologia di Google Gemini, basata su un linguaggio naturale evoluto, consentirà agli utenti di comunicare con il proprio veicolo in modo più intuitivo e naturale. Funzioni come la navigazione, la ricerca di destinazioni e la consultazione del manuale d'uso saranno rese più semplici grazie alla capacità del sistema di comprendere comandi vocali complessi. Gli utenti potranno, ad esempio, inviare messaggi o ottenere indicazioni stradali senza dover utilizzare comandi rigidi e predefiniti, un limite che caratterizzava i precedenti assistenti vocali.

Questa innovazione sarà disponibile nei veicoli Volvo entro la fine dell'anno e rappresenta una delle prime implementazioni al mondo di questa tecnologia su piattaforma Android Automotive. Alwin Bakkenes, responsabile globale dell'ingegneria software di Volvo Cars, ha sottolineato l'importanza strategica di questa partnership, dichiarando che attraverso questa collaborazione con Google, sarà possibile integrare le funzionalità più avanzate direttamente nei prodotti.

Gemini in Volvo: piattaforme connesse e integrazione

Un altro aspetto cruciale dell'accordo prevede che Volvo diventi una piattaforma hardware di riferimento per Google nello sviluppo di tecnologie future per le auto connesse. Questo garantisce al marchio svedese un accesso prioritario alle nuove funzionalità, prima della loro distribuzione generale. Non è la prima volta che Volvo e Google collaborano con successo: il marchio svedese è stato tra i primi a integrare mappe ad alta definizione, controllo vocale per i sistemi di climatizzazione e persino YouTube nei suoi veicoli. Inoltre, Polestar, ex sotto-marchio di Volvo, ha aperto la strada lanciando le prime auto con sistema operativo Android Automotive nativo.

Durante la presentazione, Google ha illustrato come Google Gemini possa integrarsi perfettamente con le applicazioni di navigazione. Tra le funzionalità offerte vi sono la pianificazione di percorsi, la visualizzazione di risultati di ricerca pertinenti e la segnalazione di problemi stradali, tutto attraverso comandi vocali. Questa innovazione non solo migliora il comfort e la praticità, ma contribuisce anche ad aumentare la sicurezza stradale, riducendo le distrazioni del conducente.