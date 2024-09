VirtualBox 7.1.2 offre miglioramenti delle prestazioni per le VM

Oracle ha recentemente rilasciato VirtualBox 7.1.2, come primo aggiornamento di manutenzione all'ultima serie VirtualBox 7.1, potente software di virtualizzazione gratuito, open source e multipiattaforma per Linux, macOS, Solaris e Windows. VirtualBox 7.1.2 è arrivato tre settimane dopo il rilascio di VirtualBox 7.1 per risolvere alcuni problemi della GUI. In particolare, migliora il nuovo layout multi-window e la traduzione in diverse lingue. Inoltre, risolve un problema che impediva la rimozione corretta delle macchine virtuali create con la funzione di Installazione non assistita. Aggiunge anche un'opzione per modificare il metodo di sicurezza della visualizzazione remota nella GUI.

VirtualBox 7.1.2: abilitata accelerazione 3D con VM della piattaforma ARM

Questa versione migliora anche il supporto 3D correggendo l'abilitazione dell'accelerazione 3D nelle impostazioni della macchina virtuale. Vengono anche risolti i problemi di rendering causati dalla gestione errata della vista e un bug della schermata nera con macchine virtuali che eseguono Windows. Inoltre, VirtualBox 7.1.2 consente di abilitare la funzione di accelerazione 3D per le macchine virtuali della piattaforma ARM. Oltre a ciò, VirtualBox 7.1.2 risolve un problema per cui lo stato NVRAM veniva gestito in modo errato su macchine BIOS legacy e non veniva rimosso quando una macchina virtuale veniva eliminata. Inoltre, corregge la query dello stato UEFI Secure Boot quando la macchina virtuale non veniva mai avviata. Infine, rimuove un messaggio di errore sull'aggiornamento automatico per Guest Additions.

Questo aggiornamento risolve alcuni problemi DHCP segnalati dagli utenti con alcune macchine guest quando il dominio è lasciato vuoto. Corregge anche un problema con il caricamento dello stato salvato creato da VirtualBox 7.0.x. Infine, risolve due bug che influenzano le prestazioni della macchina virtuale su host Windows. Il codice di compilazione è stato migliorato quando si utilizzano i binding XPCOM. Per maggiori dettagli sulle modifiche implementate in VirtualBox 7.1.2, è possibile consultare il changelog completo. Dal sito web ufficiale è anche possibile effettuare il download per varie distribuzioni GNU/Linux popolari come Debian GNU/Linux, Fedora Linux, Ubuntu, openSUSE e Oracle Linux. Infine, è disponibile anche un file binario universale per altre distribuzioni.