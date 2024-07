Velocizza il tuo PC con un clic grazie a questo programma

Spesso e volentieri un computer lento e con qualche anno sulle spalle viene visto come prossimo alla pensione, o meglio alla sostituzione. In realtà, potrebbe avere molta più vita di quanto non si pensi.

Lo strumento più efficace per capirlo è CCleaner, punto di riferimento tra i tool per l'ottimizzazione del PC. L'utilizzo di questo programma consente di avere meno dati inutili, più spazio, prestazioni migliorate e meno problemi con il computer.

Per ottenere il massimo, il consiglio è di scegliere CCleaner Professional o CCleaner Professional Plus. Quest'ultimo piano è disponibile in offerta a partire da 34,95 euro al mese per un anno di licenza e fino a 3 dispositivi, volendo però è possibile risparmiare optando per il piano di due anni a 59,95 euro (risparmi 40 euro).

Come velocizzare il PC con un clic grazie a CCleaner

Per velocizzare il proprio PC con un tocco è sufficiente completare l'installazione di CCleaner e avviare lo strumento di ottimizzazione delle prestazioni. Quest'ultimo permette di ottenere fino al 34% in più di velocità, una migliore durata della batteria e un miglioramento generale dell'esperienza di gioco.

CCleaner si distingue dagli altri programmi concorrenti per l'interfaccia estremamente intuitiva, che lo rende un tool utilizzabile da chiunque, anche dalle persone che non hanno una grande dimestichezza con la tecnologia. Inoltre, include numerose feature avanzate rivolte agli utenti più esperti, che possono in questo modo sfruttare il software nel migliore dei modi.

Grazie alla promozione in corso, è possibile beneficiare di uno sconto massimo di 40 euro sul piano di due anni di CCleaner Professional Plus, che permette un utilizzo del software su tre diversi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.