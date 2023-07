Velocità senza compromessi: SiteGround sconta tutti i piani hosting

Il mondo digitale è in continua evoluzione e avere un sito web performante, sicuro e affidabile è diventato fondamentale per ogni attività online di successo. Ecco perché SiteGround, una delle aziende di hosting web più popolari, propone un'offerta speciale imperdibile. Grazie alla promozione in corso puoi ottenere fino al 76% di sconto sui piani hosting, insieme a dominio gratuito, e-mail, SSL, CDN e backup. SiteGround si impegna a offrire una soluzione completa per far crescere il tuo sito web, garantendo la massima soddisfazione dei clienti.

Velocità e affidabilità senza compromessi

SiteGround si distingue per la velocità di caricamento dei siti web, grazie alla sua partnership con Google Cloud. Con i server veloci e affidabili di SiteGround, i visitatori del tuo sito non dovranno aspettare a lungo per accedere ai contenuti. Una rapida esperienza di navigazione migliora non solo l'usabilità del sito, ma anche l'esperienza complessiva dei visitatori, aumentando le probabilità di conversione e fidelizzazione.

La sicurezza online è una priorità assoluta per SiteGround: infatti offre gratuitamente un certificato SSL per criptare i dati scambiati tra il tuo sito web e i visitatori, migliorando la fiducia e la sicurezza degli utenti. Altre interessanti funzioni sono: Google Cloud, backup giornalieri, installazione gestita di WordPress, gestione semplice del sito web, registrazione del dominio gratuita e servizio e-mail illimitato e affidabile.

Piani hosting adatti a ogni esigenza

SiteGround offre una varietà di piani hosting per soddisfare diverse esigenze. Il piano StartUp, perfetto per i principianti, include tutti gli strumenti essenziali per avviare un sito web, come il dominio gratuito, e-mail, SSL e backup giornalieri. Se hai bisogno di espandere il tuo sito web, i piani GrowBig e GoGeek - ottimo per e-commerce - offrono funzionalità avanzate come supporto prioritario, integrazione Git e la possibilità di ospitare più siti, oltre a PHP ultraveloce e prestazioni ottimizzate per gestire grandi carichi di lavoro.

Non perdere l'opportunità di far crescere il tuo sito web e approfitta della promozione in corso: fino al 76% di sconto su tutti i piani. E, per un periodo di tempo limitato, avrai accesso allo strumento di trasferimento gratuito del sito. Così se sei già attivo sul web, non dovrai ripartire da zero ma ti basterà migrare la tua pagina web senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.